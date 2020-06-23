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НАТО готовит асимметричный военный ответ России

23 июня, 18:18

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Замгенсека Альянса рассказал, как военный блок собирается сдерживать агрессию Кремля

НАТО готовится асимметрично ответить на укрепление военного потенциала России и уже разрабатывает пакет политических и военных контрмер.

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Об этом румынскому телеканалу Digi24 22 июня сказал заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ.

Заместитель Йенса Столтенберга напомнил о том, что Российская Федерация существенно укрепила свой военный потенциал, в особенности крылатыми ракетами 9М729 и другими видами оружия, а также "использует Крым в качестве моста к Ближнему Востоку и Средиземноморью".

"НАТО не намерен реагировать идентично и симметрично на то, что делает Россия, но мы рассматриваем пакет политических и военных мер, включая архитектуру, которая позволит нам противостоять вызовам. Эти дела идут хорошо", – предупредил Джоанэ.

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При этом, по его словам, "для национальной безопасности Румынии не существует неизбежных рисков" благодаря пятой статье устава НАТО, которая предполагает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран Альянса "будет рассматриваться как нападение на них в целом".

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"Пятая статья священна и активна. И думаю, что просьбы, с которыми Румыния обращается вызывающим доверие образом к Альянсу, чтобы получить более значительное присутствие и как можно более прочную архитектуру обороны и сдерживания, принесут плоды", – добавил замгенсека НАТО.

Напомним, ранее сам Йенс Столтенберг заявил, что из-за вооружающейся России НАТО укрепляет и свои силы для сдерживания РФ от потенциального нападения.

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Россия НАТО вооружения армия России Мирча Джоанэ

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