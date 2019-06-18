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НАТО в Европе готовится отражать атаки России новейшим оружием

18 июня, 01:03

Противоракетная оборона готовится к борьбе против оружия Путина

Фото: Getty Images

Система Patriot, находящаяся на вооружении бундесвера, подлежит замене. В условиях новых угроз Германия, как и все страны НАТО в Европе, нуждаются в новой системе с новыми возможностями. Об этом заявил глава немецкого филиала европейского концерна по производству управляемого ракетного оружия MBDA Томас Готтшильд, сообщает немецкое издание Die Welt.

В качестве примера он назвал Россию с ее сверхзвуковым оружием, которое представил президент Владимир Путин. Для его отражения, по словам Готтшильда, боевые системы должны быть намного более гибкими, чем те, что используются сегодня.

Существующие системы, то есть зенитные комплексы Patriot, недостаточно подготовлены к новым вызовам, подчеркнул Готтшильд. Поэтому надо заключить сделку с американским концерном Lockheed Martin, чтобы заменить системы Patriot в максимальном числе стран НАТО.

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Предварительное решение о совместном проекте MBDA-Lockheed было принято министерством обороны ФРГ еще в 2015 году. Ожидается, что оно будет представлено в конце июня – и к концу года проект может поступить на рассмотрение парламента, говорится в статье.

Союз MBDA-Lockheed верит в свой успех. Ни одна другая боевая система в мире не обладает такой "гибкой и изменяемой архитектурой", считает Готтшильд.

"С помощью TLVS Германия, по его словам, сможет и в политическом смысле расширить внутри НАТО свою роль в сфере противовоздушной обороны", – передает Die Welt.

Напомним, что Генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО впервые за несколько последних десятилетий меняет военную стратегию в ответ на российскую угрозу.

А тем временем главком НАТО объяснил, как США будут поддерживать Украину.

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Тег Россия, Германия, НАТО, Patriot, противоракетная оборона

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