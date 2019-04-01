НАТО вложит 260 млн долларов в строительство военной инфраструктуры в Польше

Речь идет о строительстве военных объектов для складирования и ремонта военной техники

Фото: Pixabay

НАТО вложит 260 млн долларов в строительство военной инфраструктуры в Польше //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/58f/d47/5c958fd47087e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/58f/d47/5c958fd47087e.jpg 2019-04-01T15:57:00+03:00 Евросоюз Речь идет о строительстве военных объектов для складирования и ремонта военной техники

Страны-члены НАТО вложат 260 млн долларов в строительство военной инфраструктуры для сил США в Польше. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД НАТО 3–4 апреля в Вашингтоне, где будет отмечаться 70-летие альянса.

"Страны НАТО договорились о крупнейшей инвестиции в размере более 260 млн долларов для строительства военной инфраструктуры для сил США в центральной части Польши, – сказал он. - Таким образом, мы наращиваем наши усилия по повышению расходов, но мы должны делать больше".

"Проект в центральной Польше – это часть более широких усилий по укреплению военной мобильности. Мы будем вкладывать деньги в строительство военных объектов для складирования и ремонта военной техники. Обеспечив заблаговременное складирование в Польше военного снаряжения, мы повысим нашу боеготовность, поскольку в этом случае нам придется перемещать (в случае переброски подкреплений в Польшу – Ред.) только личный состав, но не военную технику", - продолжил он.

Столтенберг отметил, что в рамках этого проекта будут в частности, модифицироваться такие объекты военно-транспортной инфраструктуры как порты, для приема транспортов НАТО и переброски сил альянса по территории Европы.

По его словам этот проект демонстрирует добавленную стоимость НАТО, когда альянс своими инвестициями в Польше расширяет возможности двустороннего проекта между Варшавой и Вашингтоном о складировании в Польше снаряжения и вооружений для танковой бригады США.

Напомним, в начале марта польский лидер Анджей Дуда сделал заявление по расширению присутствия НАТО в Польше. Он хочет не только постоянного присутствия войск Альянса на своей территории, но и побольше учений.

Позже глава МИД республики Яцек Чапутович рассказывал, когда в стране появится военная база США. По его словам, есть шанс, что до конца следующего года эта база будет закончена и будет готова к действию.

В феврале текущего года посол США в Варшаве Жоржетта Мосбахер подтвердил, что США отправят в Польшу дополнительные войска.

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