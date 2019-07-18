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НАТО воздержится от зеркального ответа на выход России из ДРСМД — Столтенберг

18 июля, 06:49

Мы все готовимся к ситуации в мире, при которой ДРСМД не будет существовать – Столтенберг

Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг. Фото: AFP

НАТО воздержится от зеркального ответа на выход России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и будет согласовывать взвешенные ответные меры на уровне альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы все готовимся к ситуации в мире, при которой ДРСМД не будет существовать, а Россия будет обладать большим количеством ракет средней и меньшей дальности", — утверждал Столтенберг, изложив далее меры, которые намерена предпринять НАТО в случае, если Москва не возобновит соблюдение данного договора.

"Мы договорились, что будем координировать и взвешивать принимаемые меры не на уровне отдельных государств-участников, а на уровне всего альянса. Мы не будем зеркально повторять то, что делает Россия, это значит, что мы не станем размещать элементы противоракетной обороны. Мы будем наращивать боеготовность своих сил", — пояснил генсек альянса, уточнив, что для принятия ряда контрмер "потребуется время, а другие меры можно будет имплементировать более быстро", – сказал Столтенберг. 

Столтенберг повторил оценку, что сейчас НАТО не видит со стороны России никаких признаков того, что она продолжит соблюдать ДРСМД и после 2 августа, когда истекает срок его действия. "Интегрированная система ПРО уже дислоцирована в Европе, и у нас нет иного выхода, как укреплять ее. Я нарочно выражаюсь осторожно, чтобы не слишком вдаваться в детали, отчасти из-за того, что мы продолжаем призывать Россию возобновить выполнение этого договора. Нам бы не хотелось давать России лишний повод не возобновлять его выполнение", — уточнил генсек альянса.

Ранее Столтенберг заявил, что если Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности не удастся спасти, НАТО даст ответ в форме самозащиты. 

Ранее США вышли из этого договора, указывая на его невыполнение Россией. "Мы тщательно выполняли договор, а Россия в это время раз за разом нарушала его требования. Именно поэтому я объявил, что США официально выходят из ДРСМД", – заявил президент США Дональд Трамп в начале года.

Официально США выйдут из Договора 2 августа. Этого может не произойти, если Россия примет решение уничтожить новую ракету средней дальности, которая, как считают в НАТО, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Подписанное США и СССР в 1987-м году соглашение позволило значительно уменьшить угрозу ядерной войны на территории Европейского континента.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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Тег Россия, НАТО, договор, Столтенберг, ДРСМД

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Источник:

ТАСС

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