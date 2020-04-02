Наводнение в Испании: появилось видео

В Испании, где сейчас борются с коронавирусом, произошли масштабные наводнения.

Пострадали восточные регионы страны, больше всего – провинция Кастельон. Там затоплены подвалы и первые этажи домов. Пострадали десятки авто – их салоны залиты водой. Информации о погибших пока не поступало. Спасательные службы проверяют жилые дома и помогают людям с пищей. И просят без лишней надобности не выходить даже во двор.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в Испании коронавирусом заразилось уже 110 тысяч человек. В стране установлен новый рекорд смертности от этой инфекции. За последние сутки от COVID-19 в Испании погибло 950 человек. Это самый большой показатель с начала эпидемии в стране.

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Тем временем Всемирная организация здравоохранения заявляет, что Европа приближается к пику пандемии.

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"Италия и Испания – страны, в которых число зараженных коронавирусной инфекцией наибольшее в регионе. Сейчас страны приближаются к пику заболеваемости, который станет следствием инфицирования двухнедельной давности", - говорится в сообщении.

Также мы рассказывали о том, что коронавирус был обнаружен у вице-премьера Испании.

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