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Наводнение в Венеции: власти объявили о сборе пожертвований

16 ноября, 03:57

Каждый желающий может пожертвовать два евро на ликвидацию последствий бедствия

Видео: Reuters

Власти Италии обратились ко всем, кому небезразлично общечеловеческое достояние Венеции, оказать помощь и поддержку городу, пострадавшему от наводнения. Как сообщается на сайте мэрии, открыт счет для пожертвований.

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Каждый желающий может пожертвовать два евро на ликвидацию последствий бедствия, отправив смс-сообщение. По инициативе Минкульта Италии к акции присоединились все операторы сотовой связи.

Отдельные организации и учреждения объявили об инициативах подобного рода, призвав добровольцев оказать помощь тому или иному музею, библиотеке, школе, церкви. Миланский театр "Ла Скала" перечислит всю прибыль от билетов на спектакли в эти выходные в пользу венецианского театра "Ла Фениче", который из-за сложившейся в городе ситуации был вынужден отменить представления.

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Фото: REUTERS/Manuel Claure

Представители гостиничного бизнеса призывают туристов не отказываться от поездок в Венецию, несмотря на сохраняющиеся сложности из-за "высокой воды". На данный момент от запланированного ранее путешествия отказались около трети туристов.

Ранее сообщалось, что на северные штаты Индии обрушились мощные муссоны. Из-за наводнений и оползней погибли не менее 127 человек. Проливные дожди с грозами вызвали проблемы с транспортным сообщением, обрушение зданий и многочисленные несчастные случаи в разных регионах страны.

В частности, в западном индийском штате Махараштра из зоны затопления были эвакуированы 130 тыс. человек. Особенно пострадали округа Колхапур и Сангли. Местные власти обратились за помощью к военным для проведения эвакуации жителей пострадавших регионов.

Кроме того, мы сообщали, что в основном летом муссоны поразили юг Индии и западное побережье страны. В некоторых областях был объявлен наивысший уровень опасности, отменены занятия в школах.

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Источник: ТАСС

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