Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,16
26,72

Наводнение во Франции: число жертв возросло

25 ноября, 06:24

1700 человек из-за непогоды были эвакуированы

Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Фото: REUTERS/Eric Gaillard

На юге Франции из-за наводнения погибли четыре человека. Их тела спасательные службы обнаружили в департаменте Вар, сообщает BFMTV. Ранее мы сообщали о двух жертвах непогоды.

По данным издания, спасатели нашли тела двух пожилых людей, которые считались пропавшими без вести. Они находились в своей машине.

Кроме того, префект региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Пьер Дарту рассказал, что из-за наводнения 1700 человек были эвакуированы и отправлены в различные центры размещения, открытые коммунами в двух департаментах.

Ранее на юго-восток Франции обрушились мощные снегопады – многие города укрылись 50-сантиметровым слоем снега. В результате этого сотни тысяч жилых домов остались без света, а также как минимум один человек погиб – 15 ноября в департаменте Изер скончался 63-летний мужчина, на которого упало дерево, рухнувшее под тяжестью снега. Другой 27-летний мужчина получил травмы и попал в больницу.

В Соединенных Штатах также почувствовали приближение зимы – из-за снежной бури, которая поднялась в штате Колорадо, в местном аэропорту отменили более 100 авиарейсов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Франция жертвы наводнение погибшие

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Еще одна страна обвинила Россию в аннексии: подробности
Еще одна страна обвинила Россию в аннексии: подробностиЕвросоюз
Небритый Зеленский и Бабиш со щетиной: как президент Украины премьера Чехии принимал (фото)
Небритый Зеленский и Бабиш со щетиной: как президент Украины премьера Чехии принимал (фото)Политика
До Нового года в Раде собираются принять новый закон об особом статусе Донбасса
До Нового года в Раде собираются принять новый закон об особом статусе ДонбассаПолитика
Жертва косметолога показала последствия неудачного похода в салон красоты
Жертва косметолога показала последствия неудачного похода в салон красотыFun
России пора выполнить свои обязательства по Донбассу – Маас
России пора выполнить свои обязательства по Донбассу – МаасПолитика
Чехия отпраздновала юбилей Бархатной революции
Чехия отпраздновала юбилей Бархатной революцииЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...