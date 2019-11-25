Наводнение во Франции: число жертв возросло

Фото: REUTERS/Eric Gaillard

На юге Франции из-за наводнения погибли четыре человека. Их тела спасательные службы обнаружили в департаменте Вар, сообщает BFMTV. Ранее мы сообщали о двух жертвах непогоды.

По данным издания, спасатели нашли тела двух пожилых людей, которые считались пропавшими без вести. Они находились в своей машине.

Кроме того, префект региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Пьер Дарту рассказал, что из-за наводнения 1700 человек были эвакуированы и отправлены в различные центры размещения, открытые коммунами в двух департаментах.

Ранее на юго-восток Франции обрушились мощные снегопады – многие города укрылись 50-сантиметровым слоем снега. В результате этого сотни тысяч жилых домов остались без света, а также как минимум один человек погиб – 15 ноября в департаменте Изер скончался 63-летний мужчина, на которого упало дерево, рухнувшее под тяжестью снега. Другой 27-летний мужчина получил травмы и попал в больницу.

В Соединенных Штатах также почувствовали приближение зимы – из-за снежной бури, которая поднялась в штате Колорадо, в местном аэропорту отменили более 100 авиарейсов.

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