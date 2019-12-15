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Наводнение во Франции продолжается: 40 тысяч домов остались без электричества, есть жертвы

15 декабря, 09:35

Еще пять человек серьезно пострадали в результате циклона

Во Франции в результате обильных осадков и сильного ветра погибли два человека. В зоне мощного циклона на юге страны оказались 11 департаментов, власти предупреждают о высоком уровне опасности. Об этом сообщают местные органы власти.

Отмечается, что оба погибших – мужчины 70 и 76 лет. Еще пять человек получили серьезные телесные повреждения в результате падения деревьев на их автомобили.

Внезапный рост уровня воды заставило власти департамента Ланди эвакуировать около 600 человек. Местами наблюдается подтопление домов.

Около 40 тысяч французских домохозяйств остались без электроэнергии из-за штормовых ветров. В департаментах власти объявили высокий – оранжевый – уровень опасности из-за наводнения и сильного ветра.

Кроме того, оползни и наводнения временно отрезали доступ к горнолыжным станциям на курортах Гуретт и Артуст в департаменте Атлантические Пиренеи. В некоторых районах вода поднимается на 30 см в час, отмечают метеорологи.

Напомним, недавно в Соединенных Штатах почувствовали приближение зимы – из-за снежной бури, которая поднялась в штате Колорадо, в местном аэропорту отменили более 100 авиарейсов.

А этим летом, когда в Австралии была календарная зима, на юго-востоке "Зеленого континента" впервые за несколько десятилетий выпал снег, что привело к транспортному коллапсу и гибели людей.

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Франция наводнение погибшие циклон ливни

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