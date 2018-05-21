Названа стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл обошлась королевской семье в 43 миллиона долларов. Об этом сообщает портал BriedBook.

Журналисты рассчитали примерную стоимость церемонии, ориентируясь на сервисы по подготовке торжеств. Предполагается, что большая часть денег была потрачена на охрану – 40 миллионов долларов.

По мнению издания, услуги организаторов свадьбы обошлись в около 150 тысяч долларов. На музыкантов потратили больше 400 тысяч долларов, работу флористов оценили в 150 тысяч, фотографов и операторов — 23 тысячи долларов.

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Журналисты подсчитали, что на угощение гостей потратили 385 тысяч долларов. Отдельно рассчитывалась стоимость свадебного торта — больше 65 тысяч долларов.

Как сообщалось, 19 мая состоялось одно из самых долгожданных событий года – свадьба 33-летнего принца Гарри и 36-летней американской актрисы Меган Маркл.

Церемония бракосочетания принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл прошла в субботу в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Церковную службу провел декан (титул старшего после епископа духовного лица в англиканских церквях) Виндзора Дэвид Коннер, а обвенчал пару духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Гарри надел на руку Меган кольцо из валлийского золота, подаренное королевой Елизаветой II. Сам же принц предпочел кольцо из платины. Оба украшения были сделаны в лондонской ювелирной мастерской Cleave & Company.

Среди именитых гостей на свадьбе были певец Элтон Джон, актеры Том Харди, Джордж Клуни с супругой Амаль, американская теннисистка Серена Уильямс, бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм с супругой Викторией, болливудская актриса, обладательница титула "Мисс мира – 2000" Приянка Чопра и бывший премьер-министр Великобритании Джон Мейджор.