Названы города с лучшим общественным транспортом

Сегодня, 10:57

При составлении рейтинга учитывались время поездки на общественном транспорте, количество пересадок, время простаивания в пробках и другие

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Международная компания Expert Market представила рейтинг городов с наиболее удобным общественным транспортом. Об этом сообщает Euromag.

Первым городом в списке стала Ницца. Там жители города в среднем тратят на дорогу до работы и обратно 40 минут, стоят в пробках всего 22 часа в году. На месячный проездной они тратят 1,25% от зарплаты.

На втором месте -  эквадорский город Куэнка, третью – испанский Бильбао. Следом расположились французская Тулуза и итальянская Катания.

В рейтинге учитывали такие критерии, как время поездки на общественном транспорте, число пересадок, время стояния в пробках и другие.

Напомним, Украина заняла 66 место из 160 стран по логистической эффективности, набрав 2,83 балла и стала третьей на постсоветском пространстве. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Всемирного банка Logistics Performance Index 2018. 

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман рассказал о транзитном потенциале Украины. По словам главы правительства, наша страна имеет потенциал для увеличения грузовых перевозок речным транспортом в 10 раз, а максимально возможных перевозок товаров через территорию Украины, при благоприятных для транзита условиях, – в 20 раз, до 300 млрд долларов.
Франция, рейтинг, город, общественный транспорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Эмманюэль Макрон. Фото: AFP

Конфликт Италии и Франции продолжается, Рим ждет извинений Макрона

14 Июня, 11:14

Макрон ранее заявил, что считает циничными и безответственными действия итальянского правительства

Техно

Украинские дороги еще можно назвать свободными. Фото: pixabay

У нас еще не пробки: как люди во всем мире простаивают жизнь в заторах

16 Февраля, 17:01

Аналитическая компания составила рейтинг городов с самыми загруженными дорогами
Загрузка...

Россия

фото: pixabay

В России назвали города, где люди чаще ругаются матом

22 Мая, 04:30

Опрос проводился по методу личных интервью

Другие страны

Фото: AFP

Опубликован рейтинг самых опасных городов мира

8 Марта, 05:54

Как оказалось, самые опасные города мира находятся в Латинской Америке
Загрузка...