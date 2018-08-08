Названы города с лучшим общественным транспортом

При составлении рейтинга учитывались время поездки на общественном транспорте, количество пересадок, время простаивания в пробках и другие

Международная компания Expert Market представила рейтинг городов с наиболее удобным общественным транспортом. Об этом сообщает Euromag.

Первым городом в списке стала Ницца. Там жители города в среднем тратят на дорогу до работы и обратно 40 минут, стоят в пробках всего 22 часа в году. На месячный проездной они тратят 1,25% от зарплаты.

На втором месте - эквадорский город Куэнка, третью – испанский Бильбао. Следом расположились французская Тулуза и итальянская Катания.

В рейтинге учитывали такие критерии, как время поездки на общественном транспорте, число пересадок, время стояния в пробках и другие.

Напомним, Украина заняла 66 место из 160 стран по логистической эффективности, набрав 2,83 балла и стала третьей на постсоветском пространстве. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Всемирного банка Logistics Performance Index 2018.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман рассказал о транзитном потенциале Украины. По словам главы правительства, наша страна имеет потенциал для увеличения грузовых перевозок речным транспортом в 10 раз, а максимально возможных перевозок товаров через территорию Украины, при благоприятных для транзита условиях, – в 20 раз, до 300 млрд долларов.