Названы самые безопасные для путешественников страны в мире

Вчера, 06:14

Остальные страны ЕС вошли в категорию с низким уровнем рисков

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

7 европейских стран названы самыми безопасными в мире для путешественников по данным совместного рейтинга International SOS и Control Risks. В топ-7 самых безопасных стран мира, где уровень риска для туристов назван незначительным, вошли Финляндия, Дания, Словения и Люксембург, а также Норвегия, Швейцария и Исландия.

В рейтинге оценивались риски, связанные со здоровьем (вероятность инфекционных заболеваний, доступность и качество медицинской помощи) и с общей безопасностью (уровень преступности, эффективность полиции и чрезвычайных служб, случаи терроризма, безопасность на дорогах и на транспорте).

Остальные страны ЕС вошли в категорию с низким уровнем рисков; в этой группе оказались также Китай, США, Канада, Таиланд, Иран.

Как средние были оценены Турция, Бразилия, Россия, частично Индия. Среди стран, риски путешествия в которые были названы высокими или экстремальными, оказались Ирак, Афганистан, Сирия, Венесуэлла.

Изучить уровень туристических рисков в разных странах можно на интерактивной карте рейтинга.

Напомним, Грузия разрешила украинцам въезжать без загранпаспортов. Гройсман и Бахтадзе подписали финальное туристическое соглашение, которое облегчит жизнь украинским путешественникам.

Ранее мы рассказывали о том, где в этом году украинцы провели летние отпуска. А для тех, кто только возвращается с отдыха, давали советы по безболезненному переходу в рабочий режим.
туризм, безопасность, путешествие
Источник:

Euro-pulse

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