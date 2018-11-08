Названы самые чистые и самые грязные города Европы

Антилидером рейтинга стал македонский город Тетово с индексом 97,57

Сайт numbeo.com составил рейтинг Pollution Index 2018 Mid-Year, выявив самые загрязненные города Европы. Лидером этого рейтинга стал македонский город Тетово с индексом 97,57.

Вторым в списке оказался итальянский Неаполь с индексом 84,61, а третье место заняла столица Македонии Скопье с индексом 82,17.

Самыми чистыми европейскими городами признаны Хельсинки (Финляндия) с показателем 13,49, Рейкьявик (Исландия) с показателем 15,57, Цюрих (Швейцария) с показателем 16,42 и Стокгольм (Швеция) с показателем 16,62.

Рейтинг составлен на основе опроса пользователей сайта и представляет собой оценку общего загрязнения в городе.

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Напомним, Украина выросла в ежегодном рейтинге конкурентоспособности WEF. Спустя пять лет лидерства в рейтинге Швейцария выпала из ТОП-3, а ближайшие соседи Украины в основном улучшили свои позиции.

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