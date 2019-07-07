Не для слабонервных: как прошел забег с быками в Памплоне, яркие фото

В ходе забега пострадали минимум пятеро, среди которых туристы из США,





























Минимум пять человек получили травмы разной степени тяжести после забега с быками – "энсьерро", который проводился в воскресенье, 7 июля, в рамках фестиваля Сан-Фермин в испанской Памплоне. Об этом сообщает издание La Vanguardia, со ссылкой на медиков.

Опасное соревнование, в ходе которого сотни людей, преследуемых выпущенными из загона разъяренными быками, бегут по узкой улице, стартовало в 8 утра по местному времени и длился около трех минут, пока быков перегоняли на арену.

Согласно информации, три человека пострадали в результате удара рогами, в том числе двое туристов из США.

Фестиваль в честь покровителя Наварры святого Фермина начался в Памплоне в субботу и продлится около недели. В ходе праздничных мероприятий пройдут многочисленные шествия, концерты и детские праздники. Но гвоздем гуляний считаются именно забеги с быками.

Участниками энсьерро могут стать как местные жители, так и сами туристы. Зачастую некоторые участники, убегая от быков, специально держат минимальную дистанцию с животными, чтобы придать происходящему больше остроты и заставить зрителей поволноваться. Те же, кто не решился поучаствовать в энсьерро, могут понаблюдать за зрелищем из безопасного места.

Напомним, в 2018 году в результате ежегодного забега с быками в Памлоне пострадали 42 человека.

Зоозащитники призывали запретить это празднество и собирались на центральной площади испанского города Памплона с требованиями отменить ежегодный забег с быками.

А в парламенте Португалии подавляющим большинством голосов выступили против законопроекта о запрете корриды, которая является традиционным летним событием в стране.

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