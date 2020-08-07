Не хотел надеть маску: из-за украинца в Испании экстренно сел самолет

В Испании, где ранее в пассажирском лайнере произошла массовая драка из-за нежелания некоторых пассажиров надеть маску во время полета, другого противника эпидемиологических мер высадили прямо во время авиарейса.
Как сообщает el Correo, нарушитель является гражданином Украины.
Инцидент произошел 6 августа на борту рейса авиакомпании Air Europa, который направлялся с острова Гран-Канария (Канарские острова) в Мадрид.
"Рейс, который должен был приземлиться в Мадриде около 21:00, отложил свое прибытие из-за необходимости перенаправления в аэропорт Малаги, поскольку экипажа неоднократно требовал от вышеупомянутого пассажира надеть маску на борту, что является обязательным. Он отказался", – пишет издание.
В связи с нежеланием украинца следовать эпидемиологическим предписаниям испанских властей, экипаж активировал специальный протокол и посадил самолет в ближайшем аэропорту, которым оказалась воздушная гавань города Малаге в Андалусии, где мужчину передали сотрудникам Гражданской гвардии Испании.
После этого самолет продолжил полет к изначальному пункту назначения.
Напомним, в марте на борту другого самолета произошла массовая драка пассажиров, поскольку несколько путешественников отказались надевать защитные маски и "намеренно чихали на окружающих".
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