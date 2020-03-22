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Не коронавирусом единым: Загреб всколыхнуло землетрясение (фото, видео)

22 марта, 13:29

Станислав Кожемякин

Три толчка оставили за собой множественные разрушения в столице Хорватии

В столице Хорватии, над которой не так давно в небе взорвался метеорит, произошло землетрясение, в результате которого в центре города несколько домов оказались повреждены.

Ссылаясь на Европейский средиземноморский сейсмологический центр, издание Vijesti сообщает, что толчков было несколько. Первый магнитудой 5,3 произошел около 6:20 утра в 7 км к северу от Загреба с эпицентром на глубине 10 километров. За ним последовали второй и третий магнитудой 5,0 и 3,7 соответственно.

Среди поврежденных зданий – центральный собор Загреба в центре города, у которого упала часть верхушки одной из башен. А некоторые районы остались без электричества и воды.

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Под завалами был обнаружен 15-летний подросток в критическом состоянии.

Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович назвал произошедшее землетрясение крупнейшим в стране за последние 140 лет, а министр обороны Дамир Крстичевич приказал привлечь для разбора завалов армию.

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Ситуацию осложняет то, что для сдерживания эпидемии коронавирусной инфекции в Загребе, как и во многих других европейских столицах, в это время объявлен карантин. Пленкович призвал людей избегать контактов с окружающими, однако они все равно собираются в группы и выезжают на открытые пространства.

По последним данным количество хорватов с подтвердившимся диагнозом коронавирусной инфекции достигло 206 человек, из них один погиб и еще пятеро выздоровели. В связи с этим в стране прекратил работу общественный транспорт.

Кроме того, из-за распространившейся эпидемии Загреб перенес на неопределенный срок программу реабилитацию 35 украинских ветеранов.

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Хорватия землетрясение Загреб

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