"Не носил маску": в Праге снесли памятник советскому маршалу (фото)

Власти чешской столицы Праги демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который ранее неоднократно подвергался нападениям вандалов.

Как сообщает "Радио Свобода", администрация района Прага-6, где расположена статуя, еще в прошлом году решила ее снести, но о дате демонтажа заранее не сообщалось.

"У него не было маски на лице. Правила должны соблюдать все. На улицу можно выходить только с прикрытыми ртом и носом", – так прокомментировал демонтаж памятника глава Праги-6 Ондржей Колар.

Реклама

В прошлом году Колар сообщил, что администрация района попросит посольство РФ перенести памятник на территорию дипмиссии, но, как и 3,5 года назад, эти переговоры ни к чему конкретному не привели, поэтому статую перенесут в депозитарий, а позже – в Музея памяти XX века.

В тренде Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробности

На месте Конева установят монумент освобождению Праги в 1945 году, но как он будет выглядеть – пока неизвестно.

Напомним, прошлым летом в Харькове во время акции протеста снесли бюст советскому маршалу Георгию Жукову, установив на его месте флаг Украины. Сам бюст начали разбивать молотками и топорами, а на спине Жукова сделали надпись "Палач".

А год назад во Львове снесли 30-метровую стелу Монумента боевой славы советских Вооруженных сил.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама