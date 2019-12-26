Не только "Ведьмак": 6 лучших сериалов Восточной Европы

"Преступления не свойственны румынскому менталитету - это наша национальная особенность". Кадр из сериала "Товарищ детектив"

Пока все поклонники и критики долгожданного сериала Netflix "Ведьмак", который снимался в Польше, Венгрии и Словакии, ломают копья в Facebook и рисуют фотожабы, сайт "Сегодня" решил вспомнить, какие популярные сериалы создавались в Восточной Европе за последние 10 лет.

Болгария, "Под прикрытием" (2011)

В отличие от Польши, Югославии и Чехии, которые создали мощный национальный кинематограф, Болгария на мировой карте кино занимает примерно такое же место, как и Украина – здесь чаще снимают в копродукции с иностранцами. Впрочем, единственный болгарский кинохит новейшего времени, маньеристская стилизация под нео-нуар "Дзифт", в 2009 году добралась даже до "оскаровского" лонг-листа.

Сыгравший главную роль в "Дзифте" Захари Бахаров, актер с характерной "темной" харизмой (поклонники "Игры престолов" могут помнить его по роли предводителя каннибалов в пятом сезоне) ожидаемо перебрался в самый популярный болгарский телесериал "Под прикрытием". Как можно догадаться из названия, это история полицейского, внедренного в банду – и крота, который работает на мафию: авторы, в общем, и не скрывали, что вдохновлялись "Отступниками" Мартина Скорсезе. (Которые, в свою очередь, являлись римейком гонконгского фильма "Двойная рокировка".)

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Несмотря на вторичность рассказанной истории, напряженный сюжет сериала, построенный на шпионской игре, когда герои все время балансируют на грани разоблачения и гибели, умело держит зрителя в неослабевающем напряжении. А картины экономического упадка капиталистической Болгарии, пронизанной коррупцией сверху донизу, придают истории должную социальную остроту.

"Под прикрытием" оценили в мире: в 2014 году сериал был куплен Netflix. И хотя на родине он пользовался большим успехом у зрителей, болгарские чиновники не раз грозились перекрыть финансирование сериала, снимавшегося на государственные деньги, за жестокость и натурализм, что легко понять – "Под прикрытием" стал не самой лучшей рекламой страны.

Чехия, "Первая республика" (2014)

Самый рейтинговый чешский сериал последних лет стал национальным ответом британскому "Аббатству Даутон" – богато костюмированная семейная эпопея, которая разворачивается в "золотой век" Чешской республики 1918-1938 годов. В межвоенный период страна переживала мощный всплеск общественной, политической и культурной жизни, который старшее поколение чехов до сих пор вспоминает с ностальгией.

Сериал рассказывает историю взлета братьев Валентовых, которые благодаря военным заказам создают династию богатых промышленников – историю особенно драматичную, так как любой мало-мальски знакомый с историей зритель помнит, чем закончилась прекрасная эпоха.

"Первая республика" представляет собой типичную историческую мелодраму, в которой значимые события в жизни страны становятся фоном для хитросплетений красивых страстей красивых героев в не менее красивом антураже. Любопытно, что чешские телезрители, помимо американских хитовых сериалов, с удовольствием пересматривают по ТВ шоу социалистического периода. (В 2005 году был даже сделан римейк суперпопулярной "Больницы на окраине города".) И этот привкус старомодности, свойственный телепродуктам тридцатилетней давности, вполне ощущается в "Первой республике". Что совсем не помешало создателям сериала продать его в Америку.

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Германия, "Германия-83" (2015)

Наряду с камерным саркастическим "Чистильщиком" и гигантоманией "Вавилона Берлина" – один из лучших немецких сериалов десятилетия. Это история чужого среди своих и своего среди чужих, молодого агента восточногерманской секретной службы "Штази", которого внедрили в Бундесвер накануне размещения "Першингов-2" в Западной Германии.

Время действия сериала было выбрано авторами "Германии-83" просто идеально: в мире снова "Холодная война", опять гонка вооружений между Россией и Западом, в телевизоре новый Андропов – только моложавый и без очков. А дежавю от международной обстановки усугубляется ностальгией от присутствия в кадре дискет, компьютеров Robotron, кассетных плееров, кроссовок с тремя полосками и хитов The Cure и Duran Duran в саундтреке.

Тщательно воссозданная атмосфера жизни в Восточном Берлине, подробный исторический бэкграунд, связанный с левыми движениями в Западной Германии (так, в одном из эпизодов можно увидеть выступление современного классика немецкой литературы Генриха Белля на митинге), драматическое начало эпидемии ВИЧ – все это создает иллюзию глубокого погружения в другую эпоху. Тем более, что у героев этой истории есть реальные прототипы, а создателей сериала консультировали авторитетные историки.

Но основной нерв этой истории заключается не только в ежечасном хождении главного героя в исполнении малоизвестного у нас Йонаса Нэя по лезвию, когда начинающий шпион регулярно оказывается на грани разоблачения. Сколько в трансформации персонажа от добродушного раздолбая в первых эпизодах до безжалостного профессионала в финале – который, между тем, еще продолжает бороться с остатками человеческого в себе.

Худшее, что могли сделать авторы сериалы после того, как распутали в финале все ниточки первого сезона, – это запустить второй под названием "Германия-86". Трудно вспомнить более слабое и беспомощное продолжение.

Венгрия, "Золотая жизнь" (2015)

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Этот сериал стал международным хитом и одной из главных коммерческих и творческих удач европейского отделения НВО в том же году, когда фильм Ласло Немеша "Сын Саула" получает международное признание в виде "Оскара". Поистине, триумфальный год для национального венгерского кинематографа.

"Золотая жизнь" – это римейк популярного финского сериала 2009 года "Легкая жизнь", права на который были проданы в ряд стран, включая Британию и США, но именно венгерская адаптация стала лучшей. Сатирическая "семейная" трагикомедия рассказывает поучительную историю мошенника средних лет и средней руки, который перебивается тем, что сдает в аренду чужие квартиры и подрабатывает наркокурьером. Но однажды, под впечатлением от смерти отца, который так и не смог простить отпрыску неподобающего образа жизни, он решает стать добропорядочным гражданином. С чем, конечно же, дружно оказываются не согласны как жена героя, привыкшая жить не по средствам, так и партнеры по преступному бизнесу.

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Исполнитель главной роли Сабольч Туроци, обладатель типично "стертой", неприметной внешности профессионального мошенника создает эффектный дуэт со своей экранной супругой в исполнении Эстер Оноди – актрисы с редким сочетанием броской красоты и комедийного таланта. Достойным фоном мытарств героя становятся не только взаимоотношения с семьей – если дочь стыдится вороватого отца, то сын наследует его криминальные наклонности, но еще и социально-политический комментарий современной Венгрии, пронизанной коррупцией и тотально живущей не по средствам.

В лучших традициях НВО, у всех персонажей интересно прописанные характеры: каждый герой имеет собственный голос в многоголосье разветвленного сюжета, а единственный минус "Золотой жизни" – неспешная динамика, свойственная, впрочем, всем сериалам НВО, даже лучшим.

Румыния, "Товарищ детектив" (2017)

О том, что сериалы сейчас на острие зрительского интереса, говорит сам факт создания подобных мистификаций: "Товарищ детектив" – якобы забытый Богом и зрителями полицейский мини-сериал производства Румынии последних лет социализма.

Вдохновленная популярным в семидесятые-восьмидесятые годы чешским сериалом "Тридцать случаев майора Земана", а также всякого рода американской клюквой наподобие пресловутого "Красного рассвета" Джона Миллиуса, эта глумливая история о двух полицейских из Бухареста была придумана двумя малоизвестными американскими сценаристами Брайаном Гейтвудом и Алексом Танакой. Проект поддержал ряд голливудских звезд – Ченнинг Татум, Ким Бэйсингер, Джозеф Гордон-Левитт, Дэниел Крейг и Бобби Каннавале. Сам сериал снимался в Румынии с местными актерами, включая национальную знаменитость Флорина Пьерсика-младшего, а затем диалоги наподобие "Как бы в моем случае поступил Владимир Ильич Ленин?" переозвучивались по-английски.

В итоге получилось веселое и хулиганское зрелище, особенно смешное не только потому, что "Товарищ детектив" пародирует восточно-европейские сериалы об американских шпионах, развращающих социалистическую молодежь джинсами и поп-музыкой. Сколько потому, что выворачивает наизнанку идеологические и жанровые клише американского полицейского бадди-муви – капиталистические ценности эпохи Рейгана или Трампа по сути, выглядят так же нелепо и фальшиво, как и ценности времен диктатора Чаушеску.

Польша, "Ослепленные огнями" (2018)

Магнетический нео-нуар в формате мини-сериала, в котором ощутимо влияние фильмов Николаса Виндинга Рефна – как раннего, с его бесконечной тоской депрессивных кварталов, мелкими гангстерами и косноязычными разговорами за столом, отчего они кажутся еще более неловкими и затянутыми. Так и позднего, с неоновой жизнью клубов и ночными планами Варшавы, которая выглядит совершенно призрачной, несмотря на обилие автомобилей и пешеходов.

Главного героя "Ослепленных огнями" играет непрофессиональный актер Камиль Ножиньский, популярный в Польше хип-хоп-артист – что, очевидно, добавляет смыслов для польской аудитории. Его герой, наркодилер, обслуживающий варшавскую богему, – наверное, самый законспирированный наркодилер в стране: ведь его провал потянет за собой цепочку нежелательных визитов полиции к топовым политикам, артистам и телеведущим. Но когда он решает наконец-то устроить себе давно заслуженный отдых на теплых морях, неприятности, само собой, начинают расти снежным комом.

HBO Polska экранизировали роман Якуба Жульчика, которого называют "одним из самых востребованных писателей молодого поколения", как и полагается, с очень подробной разработкой каждого персонажа, неторопливо раскручивая маховик сюжета. Но главное, что удалось создателям "Ослепленных огнями", – это вязкая, сновидческая атмосфера, свойственная лучшим фильмам жанра нуар, с его ощущением потустороннего на расстоянии вытянутой руки и холодком близкой смерти на затылке.

Не в последнюю очередь благодаря тому, что постановщиком всех эпизодов выступил один режиссер, Кшиштоф Сконечный. Ему всего 35, и за душой у него только одна картина, но впереди, очевидно, ждет большое и славное будущее.

Чем опасны тренды на сериалы, смотрите в сюжете телеканала "Украина":

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