Не выдержать новогодних расходов: поляки признавались в необычных страхах

Что послушать для новогоднего настроения / Фото: Pixabay

Примерно 11% жителей Польши признались, что боятся – их бюджет может не выдержать расходов, связанных с празднованием Нового года. Таковы результаты исследования, проведенного мониторинговым центром BIG Info Monitor.

"Количество людей, у которых подобная проблема возникла после празднования Рождества, еще больше и составляет 17%", — уточнила социолог Галина Кохальская, участвовавшая в проведении социологического опроса.

По ее словам, 65% респондентов признались, что вынуждены были экономить на всех статьях предновогодних расходов и заранее покупать подарки и часть продуктов для праздничного стола на дешевых распродажах.

Реклама

В целом же среднестатистический житель Польши планирует в этом году потратить на встречу Нового года 307 злотых (около 80 долларов). Расходы на встречу 2019 года были примерно такими же и составляли 314 злотых.

Стоит добавить, что 37% опрошенных признались – основную часть этой суммы планируют потратить на покупку всевозможных деликатесов для праздничного стола, 23% заявили, что главной статьей расходов станет приобретение спиртных напитков.

"Для 5,5 процентов участников нашего опроса кульминационным событием новогодней ночи станет запуск фейерверков, поэтому основная часть средств будет потрачена именно на их покупку", — сообщила Кохальская.

По данным опроса, 30% респондентов намерены встретить Новый год в гостях у родственников или друзей, 25% собираются пригласить гостей к себе. Еще 10% встретят праздник в театре или на концерте, а еще около 25% проведут новогоднюю ночь дома в кругу семьи.

Напомним, что в Украине выходными на Новый год и Рождество будут дни с 29 декабря по 1 января, а также с 4 по 7 января.

Также мы сообщали о том, где планирует встречать праздник президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама