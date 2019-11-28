Не заметила ступени: Ангела Меркель упала на колени перед толпой (видео)

Канцлер Германии Ангела Меркель оказалась в центре конфуза – упала, поднимаясь на сцену делового мероприятия.

Несмотря на то, что из-за необъяснимой тряски ранее в этом году состояние ее здоровья и раньше вызывало немало вопросов, 65-летняя глава немецкого правительства не смутилась и отшутилась по поводу случившегося.

"Я не увидела лестницы. Воспользуюсь ею в следующий раз", – сказала бундесканцлерин, рассмешив собравшихся.

Реклама

Инцидент случился во время встречи Ассоциации немецких торгово-промышленных палат в Берлине 27 ноября.

В тренде В США объяснили, почему хотят ограничить объемы российского газа в Европе

Напомним, что в июне у Ангелы Меркель резко ухудшилось состояние во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине – немецкий лидер заметно трясло, что спровоцировало слухи о ее недомогании. Впрочем, и она, и Зеленский вышли из ситуации с юмором.

А в прошлом году она оказалась в курьезной ситуации во время визита во Францию – на открытии памятного знака в честь 100-летия окончания Первой мировой войны в Компьене 101-летняя местная жительница приняла ее за супругу французского президента Брижит Макрон.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама