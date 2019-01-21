Недоверие правительству и народный бунт: Греция протестует против переименования Македонии

В столкновениях с полицейскими в центре Афин участвуют до 200 тыс. греков

Фото: AFP.

Недоверие правительству и народный бунт: Греция протестует против переименования Македонии //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5d8/207/5c45d820778db.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5d8/207/5c45d820778db.jpg 2019-01-21T18:03:00+02:00 Евросоюз В столкновениях с полицейскими в центре Афин участвуют до 200 тыс. греков

20 января в столице Греции начались крупномасштабные беспорядки: на улицы Афин вышли, по разным данным, от 60 до 100 тысяч человек. Протестующие держали в руках плакаты с надписями "Македония не продается" и "Македония – это Греция". Демонстранты требовали от правительства страны провести референдум по соглашению с Македонией.

Также в манифестации принимали участие представители зарубежных греческих организаций и объединений: для доставки протестующих в Афины было организовано движение нескольких сотен автобусов. Протесты закончились столкновениями с полицией и арестами. Причиной беспорядков стал законопроект о ратификации подписанного летом прошлого года Преспанского Соглашения о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония, который обсуждался 21 января в парламент Греции.

По данным Associated Press, к 21 января число демонстрантов на улицах Афин перевалило за 200 тыс. К беспорядкам присоединились греческие анархисты, которые заняли мраморную лестницу, которая ведет от памятника Неизвестному солдату ко входу в парламент. Вооруженные палками анархисты атаковали полицейских, которые прикрывались пластиковыми щитами, бросая в них банки с краской, камни, коктейли Молотова и дымовые шашки. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ. Как сообщается, в стычках с демонстрантами ранены 25 полицейских, двое получили ожоги.

Почему греки протестуют против переименования Македонской республики и для чего бывшая югославская республика меняет название, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Как Греция и Македония не смогли поделить историю

Чтобы разобраться в сути конфликта, сперва стоит обратиться к истории и географии. Историкам известно про античное греческое государство Македонию, расположенное на Балканском полуострове и основанное еще в VIII веке до нашей эры. Это родина Александра Македонского, откуда он начал свои знаменитые походы.

Сейчас территорию этой исторической области занимают пять современных государств: Албания, Греция, Македония (Бывшая Югославская Республика Македония, входившая до 1992 года в состав Социалистической Федеративной Республики Югославия), Сербия и Болгария. Таким образом, сегодня название Македония носят несколько областей в двух разных странах и одна республика.

Так, на юго-западе современной Болгарии есть область, которая носит название Пиринская, или Восточная Македония, которая отошла к Болгарии в результате Первой Балканской войны 1912 года. Но Болгария не принимает никакого участия в конфликте за историческое название.

Наконец, на территории современной Греции есть целых три региона (в Греции – периферии), которые называются Македонией. Центральная Македония, Восточная Македония и Фракия входят в состав администрации Македония-Фракия со столицей в Салониках. А Западная Македония входит в состав децентрализованной администрации Эпир-Западная Македония.

Парадоксально, но Бывшая Югославская Республика Македония до сих пор не имеет официального названия. БЮРМ – это название, которое закрепилось за отвалившейся от Югославии республикой в порядке компромисса, когда новое государство было в 1993 году признано ООН.

После развала СФРЮ греки очень ревностно отнеслись к тому, чтобы новая республика носила такое же название, как и добрая треть Греции, на которой расположены важные исторические памятники античной цивилизации. По мнению наиболее радикально настроенной части греческого общества, сохраняя за собой название Македония, македонцы претендуют на историческую славу Древней Греции, которая была частью исторической Македонии, а потому должны переименовать свое государство.

Любопытно, что во времена социалистической Югославии в Македонии как раз культивировались националистические настроения, и влияние Древней Греции на историю и культуру этого края заведомо снижалось официальной пропагандой. Также довольно показательно, что несмотря на столь жесткую позицию в отношении названия, Афины и Скопье продолжают связывать тесные экономические связи: среди более чем двухмилионного населения республики порядка 2% населения – сербы. Дело в том, что экономические и политические связи сербского и греческого народов продолжаются еще со Средних веков.

Конфликт тихо тлел до 2008 года, пока БЮРМ не подала заявку на членство в НАТО. Как результат, Греция заблокировала приглашение Македонии на саммите НАТО в Бухаресте, и властям Македонии пришлось даже подать иск в Международный суд ООН против Греции, чтобы в судебном порядке защитить право на название страны. В итоге страны-члены Альянса договорились вернуться к вопросу о вступлении БЮРМ в НАТО лишь после того, как Афины и Скопье разрешат давний спор о названии.

Отметим, что на греческих картах начиная с 1992 года, года Социалистическая Македония вышла из состава СФРЮ, названием республики указывается как "Скопиа" – по имени столицы Македонии Скопье.

Македония – не Греция

В декабре 2017 года две страны наконец-то решили договориться, и как результат, летом 2018 года Афины и Скопье, казалось бы, решили многолетний спор о новом названии Македонии,заключив Преспанское соглашение. Так, 17 июня, в ходе подписания соответствующего соглашения главами греческого и македонского МИД Никосом Котзиасом и Николой Димитровым, было решено, что новым официальным названием будет Республика Северная Македония.

По словам премьер-министра Македонии Зорана Заева, новое название страны будет переводиться на все языки, а достигнутая с Грецией договоренность "подтверждает македонскую идентичность и является гарантией будущего процветания страны". Заев также сообщил, что "Македония получит приглашение стать 30-м членом НАТО", что является "гарантией инвестиций в страну".

Переименование поддержали в Евросоюзе и НАТО. Кремль разразился привычной истерикой по поводу "американского следа" и "руки Госдепа". Следом возмутились греки, которые вышли по своему обыкновению на улицы столицы с демонстрацией протеста, защищая свое историческое наследие. А потом – и президент Македонии Георге Иванов, который отказался переименовывать страну в угоду Греции.По его словам, соглашение о переименовании Македонии содержит слишком много уступок Афинам.

Референдум в Скопье 30 сентября 2018 года. Фото: AFP

"Это вредоносное соглашение, которое уникально для истории человечества, оно неуместно и неприемлемо для меня, оно нарушает Конституцию, законы и подрывает государственные институты. Я не буду легализовать политическую самодеятельность правительства", – заявил Иванов.

Вопрос о переименовании решено было вынести на всенародный референдум по межправительственному договору с Грецией, который начался 30 сентября 2018 года: жителям доверили самим решать судьбу страны. В республике, где около двух миллионов жителей, правом голоса обладают более 1,8 миллионов человек. Гражданам предлагалось ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?"

Согласно македонскому законодательству, для признания плебисцита успешным было необходимо, чтобы проголосовали более половины от общего числа избирателей – порядка 903 тысяч граждан. Премьер-министр Македонии Зоран Заев даже выступил с обращением, в котором призвал согласиться с переименованием, чтобы избежать изоляция со стороны мирового сообщества. Все оказалось напрасным: жители Македонии референдум провалили.

"За 30 минут до окончания работы пунктов голосования явка граждан на референдум составляет 34,09%. Эта цифра базируется на 84,83% обработанной информации со всех участков", – рапортовало издание Balkan Insight 30 сентября 2018 года.

Министр обороны Греции Панос Камменос. Фото: AFP

Несмотря на то, что референдум был признан несостоявшимся, премьер Зоран Заев назвал его "успешным" и заявил, что вопрос о переименовании будет решаться в парламенте страны. Парламент не подкачал и 11 января 2019 года одобрил переименование республики. Поправки поддержал 81 депутат, или две третьих от общего числа парламентариев.

А вот в самой Греции энтузиазм бывшей Югославской республики по поводу нового названия не разделили. 13 января из-за споров о Македонии ушел в отставку министр обороны Греции. Представитель правопопулистской партии "Независимые греки" Панос Камменос заявил после встречи с премьер-министром страны Алексисом Ципрасом, что он слагает с себя полномочия министра, а его партия выходит из состава коалиционного правительства. По данным греческого издания Protothema, вскоре после того, как стало известно об отставке Камменоса, Ципрас поставил перед председателем парламента Никосом Вуцисом вопрос о доверии правительству.

Протестующие на улицах Афин. Фото: AFP

А 20 января, накануне ратификации соглашения о переименовании в парламенте Греции, народный протест выплеснулся на улицы Афин.

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