Недовольные словаки собирают подписи против базы российских байкеров "Ночные волки"

Активисты выступили против появления в их городе базы пропагандирующей власть иностранного государства группировки

Словацкие активисты начали сбор подписей против появившейся в городе Дольна Крупа базы российских байкеров из клуба "Ночные волки", против которых уже выступил президент республики Андрей Киска.

Как сообщает Aktuality.sk, в своем открытом обращении к министрам обороны и внутренних дел местные жители просят их помешать байкерам, аргументируя свое недовольство тем, что члены и лидер группировки Александр Залдостанов открыто пропагандируют власть иностранного государства, известного прославлением Сталина, СССР и коммунизма.

Словаки напомнили правительству о "богатом и кровавом историческом опыте коммунистических репрессий" в их деревне.

Кроме того, они утверждают, что расположение базы "Ночных волков" не соответствует городскому плану – на ее месте должна быть ферма. Поэтому они просят муниципальные власти принять соответствующие меры.

В первый же день авторам обращения удалось собрать несколько десятков подписей, однако они уверены, что скоро к ним присоединится еще больше людей.

Напомним, чтобы помочь интеграции "ДНР" с Россией "Ночные волки" собирались открыть в непризнанной республике свое представительство.

Также, как сообщалось, один из "волков" Мгер Погосян участвовал в избиении украинского активиста в Крыму Игоря Криничного.