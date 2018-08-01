Нехватка бутылок и похищение акулы: ТОП-4 курьеза недели

Кража акулы из аквариума, дефицит бутылок, пожарные и коровы, а также пес, выживший в лесных пожарах в Греции

Сайт "Сегодня" собрал курьезные новости, удивившие мир на этой неделе.

Дефицит пивных бутылок

В Германии – дефицит бутылок. А все – из-за бешеной жары. Этот июль стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений – температура достигала 40 градусов. Поэтому спрос на холодный хмельной напиток – существенно возрос. А сдавать стеклянную тару – люди не спешат, хотя и должны: в Германии бутылки нужно возвращать для повторного использования.

Пожарные возят воду коровам

Швейцарским пожарным временно пришлось стать ... водовозами. Они везут воду на альпийские луга. Не для тушения пламени. А чтобы поить коров. Из-за высоких температур местные ручьи пересыхают, и животным нечего пить. Воду поставляют в специальных резиновых резервуарах. А потом – просто выливают в контейнеры.

Возить воду пожарным придется минимум полмесяца – по прогнозам, все это время вообще не будет дождя.

Пес, выживший во время лесных пожаров в Греции

В Греции нашли пса, который выжил во время адских лесных пожаров. Волонтеры прочесывали территорию села Мате, которое почти полностью выгорело и стало могилой для многих животных. И этот песик – спрятался в печи в одном из домов. В нем уцелела только труба. Там и спасся зверек. Сейчас пса доставили в ветеринарную клинику – убедиться, что у него нет повреждений.

Кража акулы

Необычная кража произошла в американском городке Сан-Антонио, в Техасе. Трое злоумышленников вытащили из городского аквариума акулу-быка. Спрятали ее в детской коляске и повезли домой. И ловкачей выследили. Выяснилось, что один из воров – коллекционер морской фауны. Сейчас он под стражей. А мисс Хелен – именно так зовут акулу – вернулась в аквариум. Восстанавливает силы после пережитого стресса.



