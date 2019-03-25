Неисправный эскалатор стал причиной паники в парижском "Диснейленде"
Услышав звуки, похожие на выстрелы, люди начали разбегаться и кричать
В парижском Диснейленде неисправный эскалатор вызвал панику у посетителей в развлекательном парке, они спутали этот звук со стрельбой, передает Reuters.
Услышав звуки, похожие на выстрелы, люди начали разбегаться и кричать. На видео, снятых очевидцами, видно, как люди пытаются спрятаться и звонят родным.
Ahora mismo posible atentado en #Disneylandparispic.twitter.com/Qyq8tnUmPR— kemalEsMio (@kemalesmio) 23 марта 2019 г.
Представитель полиции Франции подтвердил, что тревога была ложной, никакой угрозы для граждан нет.
"Ложная тревога, силы безопасности подтверждают, что угрозы нет. Пожалуйста, распространяйте информацию, которая поступает из надежного источника", - говорится в сообщении МВД Франции.
Ранее в Диснейленде огромной кукле на глазах у детей оторвало голову.
Также в Париже экстренно эвакуировали посетителей парка развлечений Диснейленд из-за найденного подозрительного предмета на железнодорожной станции Марн-Ля-Вале.
Смотрите видео: В Китае торжественно открыли Диснейленд:
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