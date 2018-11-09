Неизвестные разместили по всему Лондону сатирические билборды с Путиным

На билбордах изображен президент России, который держит в руке российский флаг и подмигивает

В Лондоне "группа сатириков" разместила рекламные щиты о роли президента России Владимира Путина в референдуме по Brexit. Об этом сообщает Reuters.

"Плакаты в Лондоне изображают главу Кремля Путина, подмигивающего и держащего российский флаг рядом с лозунгом: "Давайте отпразднуем красный, белый и синий брексит". Английскую букву R в слове Brexit изменили, чтобы придать вид кириллического письма", – говорится в сообщении.

В заявлении людей, разместивших постеры, говорится, что они являются группой офицеров ГРУ, которые хотят, чтобы их истинная роль в голосовании по Brexit была признана.

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"Группа надеется противостоять недавней необоснованной негативной огласке в отношении ГРУ, размещая рекламные объявления, в которых подчеркивается их участие в неизбежном освобождении Великобритании от ЕС", – говорится в заявлении группы, которая называет себя "Гордый медведь".

Ранее сообщалось, что в Великобритании могут провести повторный референдум, в ходе которого граждане выскажут свою точку зрения о соглашении между Лондоном и Европейским Союзом по выходу королевства из состава объединения.

Ранее сообщалось, что представители Великобритании и Европейского Союза договорились о том, что после формального выхода Британии из ЕС 29 марта 2019 года Лондон еще почти два года будет оформлять Brexit.

Напомним, ранее глава правительства Великобритании Тереза Мэй жестко раскритиковала предложенный Еврокомиссией проект соглашения по Brexit, предусматривающий, что Северная Ирландия может остаться в таможенном союзе ЕС после выхода Британии из состава блока.