Неизвестный пытался протаранить ворота Президентского дворца в Варшаве

По дороге водитель сбил полицейского, пытавшегося его остановить, полицейский доставлен в больницу

Президентский дворец в Варшаве. Фото: president.pl.

Неизвестный пытался протаранить ворота Президентского дворца в Варшаве //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/724/e44/5c4724e44cd84.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/724/e44/5c4724e44cd84.jpg 2019-01-22T16:21:00+02:00 Евросоюз По дороге водитель сбил полицейского, пытавшегося его остановить, полицейский доставлен в больницу

Неизвестный мужчина на легковом автомобиле пытался протаранить ворота Президентского дворца в Варшаве. Об этом сообщило во вторник Польское агентство печати.

Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский подтвердил информацию о попытке неизвестного прорваться на территорию дворца. Эти данные подтверждает и Служба охраны правительства Польши. В эти минуты у Президентского дворца можно наблюдать несколько полицейских машин. Территория оцеплена.

Сообщается, что 36-летний водитель задержан. Как выяснилось, он ехал по улице против движения, чтобы выехать к Президентскому дворцу со стороны улицы Краковское предместье. Как передает радио "Зет", по дороге водитель сбил полицейского, пытавшегося его остановить. Полицейского доставили в больницу.

Президентский дворец расположен в исторической части польской столицы. Сейчас это здание служит главе государства как местом работы, так и местом жительства. Президент Польши Анджей Дуда в понедельник отправился в Давос на Всемирный экономический форум, где проведет три дня.

Напомним, ранее в Польше напали на мэра Гданська Павла Адамовича, от полученных ранений он скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что у здания парламента Германии неизвестный мужчина напал на Ангелу Меркель

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