Неизвестный устроил стрельбу в баре Марселя: есть пострадавшие

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Шестеро посетителей бара в Марселе (юг Франции – Ред) пострадали в результате нападения вооруженного мужчины. Об этом сообщает в четверг агентство Франс Пресс.

По его данным, нападавший подъехал к бару в 15-м округе города на мотоцикле и произвел несколько выстрелов из помпового ружья и скрылся в неизвестном направлении.

Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии. Сейчас территория вокруг бара оцеплена, полиция пытается установить все обстоятельства случившегося, а также личность преступника.

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О мотивах нападавшего пока ничего не известно, однако в СМИ допускают, что речь идет о частом для Марселя сведении счетов между местными бандами. С начала года в результате подобных столкновений в департаменте Буш-дю-рон погибли 10 человек (семь из них в Марселе).

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Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о кровавом Хеллоуине в Калифорнии, где на вечеринке расстреляли людей. Прибывшие спасатели обнаружили 12 человек с огнестрельными ранениями в городе Лонг-Бич. Подозреваемый или подозреваемые скрылись с места преступления, полиция не располагает данными о том, как они выглядят.

Также мы писали о том, как в пригороде Киева – Броварах – произошла стрельба: во время ссоры мужчина выстрелил в своего знакомого.

Именно поэтому мы выяснили, как вести себя, если вам угрожают пистолетом. Ведь стрельба на улицах Украины случается чуть ли не каждый день. часто она начинается прямо в оживленных общественных местах.

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