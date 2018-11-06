"Нельзя быть наивным": в НАТО сделали новое заявление по России

Сегодня, 07:19

По словам генсекретаря НАТО, Западу следует "держаться сплоченно перед Москвой"

Йенс Столтенберг. Фото: AFP
Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который недавно выразил обеспокоенность ситуацией в Азовском море, выступил за диалог с Россией. Об этом политик заявил интервью немецкой газете, сообщает Deutsche Welle.

Несмотря на это, по словам Столтенберга, Западу "нельзя быть наивным", а следует "держаться сплоченно перед Москвой". Несмотря на всю политическую напряженность, как отметил глава Североатлантического альянса, Западу удается находить решение проблем с РФ.

"Из европейской истории все мы узнали, что издержки войны гораздо дороже, чем цена мира", – напомнил Столтенберг. 

Напомним, недавно Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Норвегии заявил, что развертывание Россией новых ядерных ракет в Европе ставит под угрозу Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) , который помог положить конец холодной войне. Об этом заявил  во вторник генеральный секретарь НАТО.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении Америки выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности, так как считает, что Москва его нарушает в течение многих лет.
Россия, заявление, НАТО, Столтенберг

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