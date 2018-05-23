Нельзя допустить, чтобы мир перестал говорить о ситуации в Украине – МИД Польши

Сегодня, 13:55

Украина продолжает быть объектом военной агрессии, а ее территория – оккупирована

Яцек Чапутович. Фото: AFP
Яцек Чапутович. Фото: AFP

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что нельзя допустить, чтобы мир перестал говорить о ситуации в Украине. Об этом сообщает издание Wpolityce.

Глава МИД Польши во вторник председательствовал на заседании Совета безопасности ООН, на котором подчеркнул необходимость защиты гражданского населения в вооруженных конфликтах. Он отметил, что Украина продолжает быть объектом военной агрессии, а ее территория – оккупирована.

Чапутович на следующей неделе будет в Нью-Йорке председательствовать на брифинге по Украине.

"Члены Совета безопасности зададутся вопросом, как решить этот конфликт, почему он все еще продолжается", – отметил министр.

Он добавил, что в брифинге также примет участие глава МИД Украины Павел Климкин.

По словам Чапутовича, этот брифинг является важным жестом со стороны Польши, которая "вышла с инициативой солидарности с Украиной".

"Мы не можем допустить того, чтобы мир перестал говорить о том, что происходит в Украине, это цель нашего членства в Совете безопасности", – отметил министр.

"Эти вещи важны для Польши: международное право, гуманитарное право, Украина, территориальная целостность государств. Международное право не может быть нарушено; государство, которое это сделает, будет осуждено", – отметил он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда в Совбезе ООН сделал заявление по Донбассу.

Напомним, Польша объявила персонами нон грата пять человек за разжигание польско-украинской вражды.
Россия, Польша, Украина, Донбасс
Источник:

Европейская правда

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

фото AFP

Перед вылетом из США у Дуды сломался самолет

Вчера, 01:02

Рейс президента Польши из Чикаго в Варшаву был отменен из-за технической неисправности самолета

Евросоюз

Фото: pixabay.com

В Варшаве аварийно сел самолет из-за смерти пассажира

19 Мая, 03:24

Пока причина смерти мужчины остается неизвестной
Загрузка...

Евросоюз

Фото: kmu.gov.ua (иллюстрация)

В Польше эвакуировали школу из-за распыления неизвестного вещества

19 Мая, 01:25

Более 30 детей пожаловались на проблемы с дыханием и резь в глазах, а 17 из них попали в больницы

Евросоюз

Фото: Pixabay

Российскую агентку задержали на въезде в Польшу

18 Мая, 19:29

По данным польских спецслужб, задержанная принадлежит к группе, которая действовала в целях информационной войны против Польши

Евросоюз

Польше выдворит россиянку. Фото: pixabay.com

Польша объявила персонами нон грата пять человек за разжигание польско-украинской вражды

17 Мая, 16:21

Агентство внутренней безопасности Польши действует согласно закону об иностранцах

Евросоюз

фото 24news.com.ua

Польша не пригласила украинских экспертов на раскопки на месте памятника УПА

17 Мая, 13:32

В Институте нацпамяти заверили, что о намерении провести исследования сообщили послу Украины  

Политика

Крымский мост. Фото: most.life

Путин не хочет мира с Украиной: в Польше резко отреагировали на открытие Крымского моста

17 Мая, 11:14

Польские дипломаты указали на противоречия в словах и действия Москвы по отношению к Украине

Украина

Дома лучше: заробитчанин рассказал о жизни нелегалов в Польше

15 Мая, 21:00

С полицией может и повезти, а вот от произвола работодателей польские суды не спасут, отметил заробитчанин

Евросоюз

Франс Тиммерманс. Фото: vestikavkaza.ru

ЕС поставил Польше ультиматум по судебной реформе

15 Мая, 09:21

Совет ЕС рассмотрит вопрос судебной реформы в Польше 26 июня

Евросоюз

Фото: dzienniklodzki.pl

В Польше перевернулся автобус с украинцами

14 Мая, 15:03

По неизвестной причине водителя занесло
Загрузка...