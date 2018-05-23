Нельзя допустить, чтобы мир перестал говорить о ситуации в Украине – МИД Польши

Украина продолжает быть объектом военной агрессии, а ее территория – оккупирована

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что нельзя допустить, чтобы мир перестал говорить о ситуации в Украине. Об этом сообщает издание Wpolityce.

Глава МИД Польши во вторник председательствовал на заседании Совета безопасности ООН, на котором подчеркнул необходимость защиты гражданского населения в вооруженных конфликтах. Он отметил, что Украина продолжает быть объектом военной агрессии, а ее территория – оккупирована.

Чапутович на следующей неделе будет в Нью-Йорке председательствовать на брифинге по Украине.

"Члены Совета безопасности зададутся вопросом, как решить этот конфликт, почему он все еще продолжается", – отметил министр.

Он добавил, что в брифинге также примет участие глава МИД Украины Павел Климкин.

По словам Чапутовича, этот брифинг является важным жестом со стороны Польши, которая "вышла с инициативой солидарности с Украиной".

"Мы не можем допустить того, чтобы мир перестал говорить о том, что происходит в Украине, это цель нашего членства в Совете безопасности", – отметил министр.

"Эти вещи важны для Польши: международное право, гуманитарное право, Украина, территориальная целостность государств. Международное право не может быть нарушено; государство, которое это сделает, будет осуждено", – отметил он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда в Совбезе ООН сделал заявление по Донбассу.

Напомним, Польша объявила персонами нон грата пять человек за разжигание польско-украинской вражды.