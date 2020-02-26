Немцам снова разрешили добровольно умирать за деньги

Немецкий парламент не имеет права запрещать эвтаназию, поскольку право на смерть (как и право на жизнь) является одним из основных прав человека.

К такому заключению 26 февраля пришли судьи Федерального конституционного суда Германии в Карлсруэ, назвав запрет эвтаназии прямым нарушением прав тяжелобольных людей, сообщает Deutsche Welle.

Председатель высшей судебной инстанции страны Андреас Фосскуле констатировал, что каждый человек имеет право на смерть, которое включает свободу совершить самоубийство либо прибегнуть к помощи третьей стороны для добровольного ухода из жизни.

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Таким образом, немецкий конституционный суд поддержал позицию тяжелобольных, врачей и организаций, оказывающих услуги так называемой коммерческой эвтаназии.

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Они выступили против запрета, который в ноябре 2015 года Бундестаг наложил на деятельность организаций, способствовавших эвтаназии на коммерческой основе. Нарушителям запрета грозило три года лишения свободы.

Напомним, прошлой осенью 40-летняя двукратная паралимпийская чемпионка в гонках на колясках из Бельгии Марике Верворт ушла из жизни в результате эвтаназии.

А пару лет назад пассивную эвтаназию, то есть отключение от аппаратов искусственного жизнеобеспечения неизлечимо больных или пациентов в коме, легализовали в Индии.

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