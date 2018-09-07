Немцы недовольны миграционной политикой Меркель

Половина жителей Германии называет "плохими или очень плохими" результаты начатой в 2015 году политики "открытых дверей"

Миграционная политика правительства Ангелы Меркель не устраивает большую часть жителей ФРГ, о чем свидетельствуют результаты опроса ARD-Deutschlandtrend, которые были опубликованы Deutsche Welle.

Так, 50% опрошенных оценили "скорее плохо или очень плохо" итоги начатого в 2015 году приема и распределения в Германии беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. Еще 43% участников опроса с ними не согласны и оценивают миграционную политику правительства "скорее хорошо или очень хорошо".

Значительно отличаются от этих показателей оценка темпов интеграции мигрантов в общество и рынок труда Германии: 69% респондентов считают, что правительство справилось с этой задачей "скорее плохо или очень плохо", и только 27% называют их работу "скорее хорошей или очень хорошей".

При этом немцы выступают категорически против депортации мигрантов, которым отказали в статусе беженца. "Скорее плохим или очень плохим" это решение считают 83% опрошенных, и еще 11% считают иначе.

Напомним, что разногласия по поводу миграционной политики существуют и в партии Ангелы Меркель.

Сама же канцлер неоднократно уверяла в том, что в правящей коалиции не произойдет раскол из-за спора о миграционной политике.

Кроме того, именно по этой причине лидер партии "Альтернатива для Германии" Александр Гауланд призвал к "мирной революции" против действующего правительства.