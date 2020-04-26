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Немцы устроили бунт против коронавирусного карантина: фото и видео

26 апреля, 11:49

Станислав Кожемякин

В центре Берлина более тысячи человек требовали отменить локдаун

Через неделю после необычной "антикоронавирусной" акции с пустыми стульями в центре Дрездена в Германии прошел новый протест.

Как сообщает Deutsche Welle 25 апреля на площади Роза-Люксембург-Плац в центре Берлина состоялась демонстрация, на которую собрались более тысячи противников локдауна.

Поскольку в немецкой столице запрещены массовые мероприятия, полиция установила кордон, оцепив площадь, и неоднократно призывала людей разойтись.

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Несмотря на то, что в целом акция прошла мирно и во второй половине дня ее участники постепенно покинули площадь, несколько человек были временно задержаны.

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Журналисты отмечают, что подобные акции протеста проходили каждую субботу в течение последних четырех недель, а 1 мая активисты планируют провести интернет-протест.

На данный момент в Германии было зарегистрировано больше 156,5 тысяч случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную болезнь COVID-19 – это один из самых высоких показателей в Европе. При этом для 5,8 тысяч человек этот диагноз оказался смертельным, а еще 109,8 тысяч сумели побороть инфекцию.

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Напомним, ранее в апреле во многих штатах США – в частности, в Огайо, Северной Каролине, Мичигане, Кентукки, Юте и Вирджинии – люди тоже выходили на протесты против карантина.

Также сообщалось, что в начале этой недели в российской республике Северная Осетия тоже прошла многолюдная демонстрацияпротив ограничений, введенных на фоне эпидемии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Германия карантин протест берлин акция протеста немцы демонстрация коронавирус COVID-19

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