Немцы в Совете Европы добиваются снятия с России санкций – СМИ

На сессии ПАСЕ планируют ослабить давление на РФ, отмечают источники

Фото: AFP

Немцы в Совете Европы добиваются снятия с России санкций – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/aef/0c1/5caaef0c1a61e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/aef/0c1/5caaef0c1a61e.jpg 2019-04-08T09:52:00+03:00 Евросоюз На сессии ПАСЕ планируют ослабить давление на РФ, отмечают источники

Немецкие дипломаты и депутаты в Совете Европы открыто ведут активные действия для снятия санкций с Российской Федерации. Своих целей немецкие политики планируют достичь на текущей сессии ПАСЕ, сообщила "Европейская правда" со ссылкой на нескольких не связанных друг с другом западных дипломатов и экспертов.

"Представители Германии и раньше не скрывали, что предпочитают "диалог" с РФ, даже если для этого придется отойти от давления на нее. Но ... теперь речь идет о скоординированной кампании, которая приобрела значительные масштабы в преддверии весенней сессии ПАСЕ", - отмечает издание.

По данным источников, эта активность является надпартийной и охватывает представителей обоих ключевых сил правительственной коалиции – ХДС/ХСС и социал-демократов.

"Одновременно, как отмечает издание, немецкие депутаты ведут разъяснительную работу в ПАСЕ, убеждая других парламентариев, мол, борьба Украины с РФ является "предвыборной технологией" и Европа не должна ее поддерживать. Парламентарии также уверяют, что идею прощения России поддерживает лично Ангела Меркель. Сама канцлер до сих пор не обнародовала позицию по этому поводу, но немецкие дипломаты также беспрецедентно активно договариваются с представителями других государств о возвращении россиян в ПАСЕ без санкций. Официальный Берлин уверяет, что это позволит "спасти членство России в Совете Европы", хотя их оппоненты ставят под сомнение эту логику", – говорится в материале.

По данным источников, среди вариантов – ускорение плана с де-факто ликвидацией санкционного механизма уже на апрельской сессии ПАСЕ.

О невиданной активности на данном фронте, хотя и без указания причастного к этому государству, которое к нему причастно, сообщил и посол Британии в Совете Европе Кристофер Ивон.

"Как мне рассказали, в течение этой недели Совет Европы делал сам себе химическую кастрацию. И это точно не то, к чему мы стремимся", – отметил он, намекая, что она сама лишает себя права накладывать санкции.

Напомним, ранее глава Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что лишение России права голоса привело не к возвращению Крыма Украине и не к улучшению ситуации с правами человека в России, а к кризису внутри Совета Европы.

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