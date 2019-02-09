Немецкие "желтые жилеты" устроили митинг перед красной ковровой дорожкой Берлинале, требуя повышения зарплаты

Протестующие требуют "достойной оплаты труда в кинотеатрах", увеличения почасовой зарплаты с 9,19 евро до 12,63 евро

Фото: AFP

Немецкие "желтые жилеты" устроили митинг перед красной ковровой дорожкой Берлинале, требуя повышения зарплаты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/e11/0f6/5c5e110f6cd83.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/e11/0f6/5c5e110f6cd83.jpg 2019-02-09T01:36:00+02:00 Евросоюз Протестующие требуют "достойной оплаты труда в кинотеатрах", увеличения почасовой зарплаты с 9,19 евро до 12,63 евро

Работники немецких кинотеатров устроили митинг перед Берлинале Паласт, главной фестивальной площадкой Берлинского международного кинофестиваля.

В пятницу вечером более 100 сотрудников крупнейшей в Германии киносети Cinemaxx, надев жёлтые жилеты и вооружившись свистками и баннерами, выстроились на главной улице, ведущей к Берлинале Паласт, требуя повышения заработной платы.

Как рассказали участники протестного движения, которые привлекают к себе внимание громкими свистками и выкриками, они прибыли из разных городов Германии – не только из Берлина, но также Киля, Майнца, Гамбурга, Дармштадта и других.

Из резолюции протестующих следует, что они требуют "достойной оплаты труда в кинотеатрах", увеличения почасовой зарплаты с 9,19 евро до 12,63 евро.

"90% работников, которые продают билеты, попкорн, помогают посетителям с навигацией, открывают и закрывают кинозалы, заняты частично, и только 10% – на полную ставку. С 2015 года минимальная ставка почасовой заработной платы не пересматривалась. Хотя согласно данным федерального германского правительства, это должно произойти", – отмечается в документе.

Митингующие пояснили, что используют Берлинале как площадку для привлечения внимания к своей проблеме, поскольку фестивальные показы преимущественно проводятся именно в кинотеатрах Cinemaxx или CineStar, являющихся частью одной сети.

"Мы требуем, чтобы Берлинале-2019 провозгласил солидарность с митингующими и не освобождал от ответственности штрейкбрехеров. Но Берлинале хранит молчание", – отмечается в резолюции.

Берлинский кинофестиваль считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров наряду с Каннами и Венецией. Он проводится с 1951 года. Его главный приз – "Золотой медведь".

Киносмотр знаменит тем, что представляет преимущественно авторское и независимое кино, отражающее политическую и социальную повестку.

69-й Берлинский кинофестиваль проходит с 7 по 17 февраля. Жюри основного конкурса возглавила французская актриса Жюльет Бинош.

Ранее мы писали, что "желтые жилеты" добрались до Великобритании: протесты охватили Лондон. Демонстрация британского движения "Народная ассамблея", выступающего за смену власти в стране, собрала по разным данным от нескольких сотен до нескольких тысяч участников.

Напомним, Францию захлестнула новая волна протестов, которые объединили профсоюзы и движение так называемых "желтых жилетов" – на улицы практически по всей стране вышли около 300 тыс. человек.

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