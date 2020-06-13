Немецкий депутат из партии "друзей Путина" съездил в Крым: всплыли интересные подробности

Поездку в оккупированный Крым для немецкого депутата Ульриха Эме из партии "Альтернатива для Германии", которую называют "друзьями Путина", оплачивала Госдума России.

Об этом сообщил тележурнал Kontraste немецкого канала ARD, а также издание Der Spiegel, передает Deutsche Welle.

В частности, сообщается, что немецкий депутат приезжал во время президентских выборов, которые незаконно проводили на полуострове оккупанты, и потом хвалил голосование. Его коллеги назвали такие действия "проплаченной пропагандой".

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"Депутат Бундестага от право-популистской партии ... в 2018 году провел четыре дня в аннексированном Крыму за средства комитета Госдумы России по международным делам. Журналисты ссылаются на данные, которые сам Эме указал в своей декларации для Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), куда он также входит", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сам Эме назвал себя "международным наблюдателем" и хвалил организацию выборов. В то же время, Евросоюз и ОБСЕ отказались отправлять на голосование в Крыму своих наблюдателей, а после выборов ЕС решил расширить санкции против России.

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Добавим, что по немецкому законодательству немецкие депутаты не могут принимать "денежные отчисления" в обмен на представительство интересов соответствующего спонсора. При этом Эме не раз требовал отмены санкций против РФ и выступал за возвращение России в ПАСЕ.

Напомним, в оккупированном Крыму побывала делегация в составе троих немецких депутатов от "Альтернативы для Германии".

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Позже прокуратура Автономной Республики Крым начала досудебное расследование по факту нарушения депутатами из Германия порядка въезда на временно оккупированную территорию.

В свою очередь, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник пригрозил немецким депутатам последствиями за незаконный визит в Крым.

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