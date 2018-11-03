Немецкий дипломат назвал возможного преемника Ангелы Меркель

Сегодня, 14:37

Любой глава ХДС может претендовать на то, чтобы стать следующим канцлером ФРГ

Ангела Меркель / Фото: AFP
Ангела Меркель / Фото: AFP

Большинство немцев считают, что возглавить Христианско-демократический союз Германии после ухода из политики лидера партии Ангелы Меркель может немецкий политик, член ХДС Фридрих Мерц.

Экс-глава Социал-демократической партии и Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль рассказал, что Фридрих Мерц "определённо имеет хорошие шансы" занять пост председателя Христианско-демократического союза, сообщает Deutsche Welle

Габриель полагает, что кроме должности председателя ХДС Мерц хочет стать и канцлером ФРГ: "Думаю, любой председатель ХДС в принципе может претендовать на то, чтобы стать следующим канцлером. Скажет ли он об этом сейчас или нет, это другой вопрос. Но зачем кому-то стремится стать председателем ХДС, если он не хочет быть преемником Меркель?"

Социологический институт Civey по заказу газеты Die Welt провёл опрос, согласно которому 49% немцев считают, что Мерц сможет улучшить рейтинги ХДС. Кроме Мерца, есть ещё два кандидата: Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Йенс Шпан. В силу их действия верят 19% и 6% опрошенных людей. И почти четверть немцев склонны к тому, что ни один из кандидатов не сможет справиться с этой должностью.

Напомним, на следующих парламентских выборах в Германии, которые состоятся в 2021 году, действующая глава правительства Ангела Меркель не станет выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера.

Кроме этого, Меркель не будет претендовать на лидерство в своем Христианско-демократическом союзе. В то же время она не станет слагать полномочия и продолжит руководить немецким правительством вплоть до следующих выборов.

Напомним, ранее социал-демократы предъявили ультиматум блоку Меркель, потребовав преодолеть внутрипартийные разногласия и выдвинуть предложения по улучшению работы правительства.
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