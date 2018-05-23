Немецкий суд запретил прокуратуре выдавать Пучдемона Испании

Суд также отказался арестовать каталонского политика по требованию прокуратуры и позволил ему остаться на свободе

Суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн не удовлетворил требование немецкой Генпрокуратуры о выдаче Испании бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

Согласно постановлению Высшего областного суда земли Шлезвиг-Гольштайн, "в соответствии с предварительной оценкой сената, предыдущая мера ордера на выдачу остается неизменной".

Как поясняется в документе, суд поддержал позицию от 5 апреля, когда он признал "принципиально неприемлемой" экстрадицию Пучдемона по обвинению в восстании. Предоставленные испанской стороной новые видеоматериалы, которыми Мадрид постарался переквалифицировать деяния Пучдемона в разряд "мятежа", суд не убедили.

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"Сенат по-прежнему не видит в обвинении в мятеже фактов наличия государственной измены (наказуемой по немецкому законодательству)", – говорится в постановлении.

Как передает издание El Pais, суд также отказался арестовать каталонского политика по требованию прокуратуры и позволил ему остаться на свободе после освобождения под залог в 75 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что прокуратура Германии начала процесс подготовки документов для экстрадиции бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона в Испанию.

Пучдемон бежал в Брюссель в конце октября прошлого года после проведения референдума о выходе Каталонии из состава Испании и провозглашения парламентом региона независимости.

25 марта он был задержан в Германии на пути из Финляндии в Бельгию после выдачи испанским судом европейского ордера на его арест по обвинениям в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств. Сейчас политик находится в ФРГ, по решению суда его выпустили на свободу под залог в 75 тыс. евро.

Как известно, Карлес Пучдемон отказался от повторного назначения в качестве руководителя региона после давления со стороны правительства Испании.