Немецкий телеканал опозорился с картой Крыма

В документальном фильме использована карта, на которой оккупированный Крым отмечен, как территория России

В преддверии визита президента России Владимира Путина в Берлин для переговоров с канцлером Германии Анеглой Меркель один из немецких телеканалов дал в эфир скандальный материал.

Телеканал 3Sat показал документальный фильм "Сплошь Сибирь", где Крым изображен частью России. Известно, что среди авторов фильма – Кристоф Францен, корреспондент швейцарского телеканала, который работает в Москве. При этом сам телеканал вещает на Германию, Австрию и Швейцарию.

Ранее сообщалось, что Путин летит к Меркель поговорить об Украине и Сирии. Встреча состоится уже 18 августа, в замке Мезенберг.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Если бы я был Путиным, я был бы доволен Меркель": интервью с немецким журналистом".

Отметим, в июне международное информационное агентство Bloomberg в одном из материалов опубликовало карту Украины, на которой оккупированный Крым отделен от остальной территории страны.

Ранее британская газета The Times извинилась перед Украиной за публикацию карты России с оккупированным Крымом. Текст сообщения опубликовало в Twitter посольство Украины в Британии. Британцы отметили, что они не признают аннексию полуострова Россией.