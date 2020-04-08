Жительница Германии 30 лет собирала туалетную бумагу (видео коллекции)

В Германии, после карантина, введенного из-за вспышки коронавируса, стала знаменитостью женщина, которая 30 лет коллекционировала туалетную бумагу. Это жительница Берлина Джули Гудехус. Теперь журналисты наперебой берут у нее интервью. В условиях карантина туалетная бумага стала культовой, шутит пресса.
Джули собрала уже около восьми сотен образцов туалетной бумаги. Некоторые вырезанные из рулонов листы сохраняет в фотоальбомах, как дорогие сердцу фотографии.
У жительницы Берлина есть туалетная бумага на любой вкус – белая, желтая, черная и даже цвета хаки. С самыми причудливыми рисунками. Коллекционер уверена: гигиенические привычки могут многое рассказать о целых народах.
"Туалетная бумага – это сейсмограф, по которому можно определить характер людей из определенного региона. Во многих частях мира туалетной бумаги вообще нет – там другие нормы. В Германии, например, бумагу делают толще: чем больше слоев, тем лучше. А вот для британцев важна прежде всего мягкость", – говорит коллекционерка Джули Гудехус.
Раньше Джули собирала коллекцию для себя. Теперь выкладывает видео об экспонатах в социальных сетях, и уже имеет большую армию поклонников.
"Сегодня" уже рассказывали, как француз Мишель Гарофано, сделал из туалетной бумаги домино.
Также мы писали о том, как житель Великобритании устроил с соседями игру в лото, где в качестве приза разыгрывалась, в том числе, туалетная бумага.
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