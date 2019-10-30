Необычная ферма: в Нидерландах коровы живут на воде

/ Фото: Сегодня

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Необычная молочная ферма появилась в Нидерландах — там возвели плавучий коровник и поселили на нем около 30 животных.

Ухаживают за ними специально обученные роботы, а выпасают коров на лугу неподалеку.

Ферма находится у порта, в который ежедневно заходят сотни грузовых кораблей. Повсюду краны, баржи, хранилища для торгового товара. Голландским аграриям суши уже мало, и коров решили поселить прямо на воде, в плавучей конструкции.

Их кормят отходами лучших ресторанов Роттердама: картофельной кожурой и ячменными отрубями. Доит коров робот, еще один убирает отходы. У фермы свое электричество, которое генерируют солнечные панели. И собственная вода – благодаря установкам для сбора дождевых осадков.

"Население планеты растет, а земель сельскохозяйственного назначения меньше. 70% нашей планеты – это вода. Почему бы и ее не использовать эффективно?", – говорит владелица молочной фермы Минке ван Вингерден.

Плавучий коровник Минке с мужем построили в центре Роттердама. Натуральное молоко с фермы подходит местным жителям.

"Молоко здесь очень качественное! С тех пор, как попробовал, пью только его, чувствую, как благотворно оно влияет на мое тело и мышцы, когда тебе 83 и ты уже более разборчив в еде", – говорит житель Роттердама Фреа Луитгаарден.

За день 32 коровы дают до 25 литров молока. Одна бутылка стоит три евро. Это немного дороже, чем в обычном магазине. Скоро фермеры наладят поставки в супермаркеты. А на ферму перевезут больше коров: эксперимент с плавучей фермой, говорят, удался.

"Это принципиально новый тип фермерства. И учеными доказано: от жизни на воде коровы не страдают. Они нормально переносят колебания и не болеют морской болезнью", – объясняет менеджер по фермерству одной из голландских аграрных компаний Геррит Меуленаар.

Отдохнуть от тряски коровы могут, как только захотят: рядом с фермой на суше пастбище, и животные лакомятся там свежей травой. А водные просторы осваивают уже и другие фермеры: в Нидерландах анонсируют появление плавучих конструкций, где будут выращивать фрукты и овощи.

Напомним, что поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине по состоянию на 1 октября 2019 года составило 3,59 млн голов. Это на 5,1% меньше, чем на аналогичную дату 2018 года, свидетельствуют данные официальной статистики. Эксперты ранее уже отмечали, что поголовье скота стало самым низким за всю современную историю Украины.

При этом, как сообщала ассоциация "Свиноводы Украины", наша страна еще может стать мировыми лидером по производству свинины.

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