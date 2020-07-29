Непогода обрушилась на Австрию и нанесла огромный ущерб сельскому хозяйству

В Австрии был зарегистрирован самый жаркий день этого лета

Ливень, град и шквалистый ветер атаковали многие регионы Австрии и привели к потоплениям. Как сообщило Австрийское общество по страхованию сельского хозяйства от последствий непогоды, предварительный ущерб сельскохозяйственным угодьям оценивается в 2,5 млн евро.

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В Австрии был зарегистрирован самый жаркий день этого лета. В Вене температура воздуха прогрелась до 37,2 градуса по Цельсию. Однако уже к вечеру на австрийскую столицу обрушились грозы, ливень и шквалистый ветер, которые привели к подтоплением.

"Температура выше 30 градусов принесла не только жаркое лето, но и непогоду сегодня вечером во многие части Австрии. Сильные дожди и порывистый ветер в сочетании с градом размером до 5 см нанесли ущерб в особенности сельскому хозяйству в Верхней Австрии", — говорится в сообщении. Согласно предварительным данным, ущерб пахотным землям с сельскохозяйственными культурами в Верхней Австрии составляет 2,5 млн евро.

Стихия также повалила деревья и нарушила движение автотранспорта во многих регионах страны. Подразделения пожарно-спасательной службы занимаются ликвидацией последствий стихии в федеральных землях Вена, Нижняя Австрия, Зальцбург, Тироль. Информации о пострадавших пока не поступало. Также над Австрией в вечерние часы вторника было зарегистрировано более 100 тыс. молний.

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Напомним, что в Хмельницкой области прошел сильный ливень со шквальным ветром до 20 м/с. Спасатели в течение всей ночи ликвидировали последствия непогоды.

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Также добавим, что ливень затопил Ужгород, а городская канализация не выдержала такого количества осадков.

Видео: Telegram/Украина Сейчас

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