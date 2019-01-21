"Неправильный мальчик для битья": в Германии прояснили позицию по "Северному потоку-2"
В Германии не видят особых проблем в строительстве трубопровода из России через Северное море
Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что у правительства страны нет оснований для вмешательства в строительство "Северного потока-2".
По его словам, он не видит особых проблем в строительстве трубопровода из России через Северное море, пишет Handelsblatt.
"Северный поток-2" — неправильный мальчик для битья", — заявил Альтмайер.
Он также отметил, что газопровод уже проложен "на многие километры в море".
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что США не следует вводить односторонние санкции против европейских компаний из-за "Северного потока – 2", так как они, в частности, навредят в вопросе сохранения транзита газа через Украину.
"Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря. Ожидается, что трубопровод может заработать до конца 2019 года. Украина выступает против строительства "Северного потока-2", поскольку не хочет потерять статус транзитера газа. Проект активно критикуют США, Польша и страны Балтии. Они предостерегают, что ЕС попадет в зависимость от российского газа. В Германии считают, что проект экономический, а не политический.
Подробнее читайте в материале на сайте "Сегодня": "Германия – "газовый диктатор", а Украина в проигрыше: что нужно знать о "Северном потоке-2".
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