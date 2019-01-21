"Неправильный мальчик для битья": в Германии прояснили позицию по "Северному потоку-2"

В Германии не видят особых проблем в строительстве трубопровода из России через Северное море

Фото: Getty Images

"Неправильный мальчик для битья": в Германии прояснили позицию по "Северному потоку-2" //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/501/eeb/5c4501eebcbf1.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/501/eeb/5c4501eebcbf1.jpg 2019-01-21T01:22:00+02:00 Евросоюз В Германии не видят особых проблем в строительстве трубопровода из России через Северное море

Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что у правительства страны нет оснований для вмешательства в строительство "Северного потока-2".

По его словам, он не видит особых проблем в строительстве трубопровода из России через Северное море, пишет Handelsblatt.

"Северный поток-2" — неправильный мальчик для битья", — заявил Альтмайер.

Он также отметил, что газопровод уже проложен "на многие километры в море".

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что США не следует вводить односторонние санкции против европейских компаний из-за "Северного потока – 2", так как они, в частности, навредят в вопросе сохранения транзита газа через Украину.

"Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря. Ожидается, что трубопровод может заработать до конца 2019 года. Украина выступает против строительства "Северного потока-2", поскольку не хочет потерять статус транзитера газа. Проект активно критикуют США, Польша и страны Балтии. Они предостерегают, что ЕС попадет в зависимость от российского газа. В Германии считают, что проект экономический, а не политический.

Подробнее читайте в материале на сайте "Сегодня": "Германия – "газовый диктатор", а Украина в проигрыше: что нужно знать о "Северном потоке-2".

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