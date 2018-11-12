"Несчастный случай демократии": президент Румынии требует распустить Кабмин

Сегодня, 18:29

Клаус Йоханнис раскритиковал правительство, которое в преддверии главенствоваиня Румынии в Совете ЕС, продолжает штормить

Фото: European People&#039;s Party/Flickr
Фото: European People's Party/Flickr

Из-за неготовности правительства Румынии к председательству в Совете Евросоюза, в котором страна займет место главы с 1 января, кабинет министров должен в полном составе уйти в отставку, считает глава государства Клаус Йоханнис.

"Лица, ответственные за различные секторы в правительстве, не могут договориться. Лица, которые должны заниматься европейскими проблемами, уходят или отправляются в отставку. Таким образом, мы в последний момент оказываемся совершенно не готовы", – сказал президент 12 ноября.

Очевидно, он имел в виду заявление об отставке, поданное без объяснений министром-делегатом по европейским делам Виктором Негреску в конце прошлой недели. Именно он занимался подготовкой страны к будущей ответственной миссии.

"К сожалению, сейчас политическая необходимость – замена этого несчастного случая румынской демократии, которым является правительство Драгня-Дэнчилэ", – добавил Йоханнис.

Глава румынского парламента Ливиу Драгня, в свою очередь, заверил в том, что действующее правительство готово к председательству в Совете Евросоюза, а высказывание президента назвал "наносящими большой ущерб этой стране".

"То, что он делает, – неслыханно со стороны главы государства", – подчеркнул спикер.

Напомним, в августе Бухарест охватили много тысячные протесты, участники которых требовали отставки правительства, обвиняя его в тотальной коррупции.

Как мы уже писали, росcийские СМИ начали продвигать кампанию "Roexit" за выход Румынии из Евросоюза, запущенную экс-полковником службы румынской разведки Даниэлем Драгомиром.

Кроме того, сообщалось об экстренной госпитализации президента Румынии Клауса Йоханниса, которому 25 октября сделали операцию.
Румыния, роспуск, йоханнис, Драгня, Дэнчилэ
Источник:

ТАСС

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