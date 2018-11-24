Несмотря на "крымский скандал", парламент Чехии не отправил премьера в отставку

Вчера, 20:16

Вотум недоверия Андрею Бабишу поддержали лишь 92 члена нижней палаты парламента из необходимых 101


Члены чешского парламента не смогли отправить в отставку правительство Андрея Бабиша –Палате депутатов не хватило девяти голосов, чтобы объявить премьеру вотум недоверия из-за коррупционного скандала. И это нельзя назвать неожиданностью.

Как сообщает AFP, на голосовании 23 ноября эту инициативу поддержали лишь 92 члена нижней палаты парламента из необходимых 101.

Таким образом, попытка шести оппозиционных партий (Гражданских демократов, Христианских демократов, Пиратской партии, TOP 09, движения STAN и "Свободы и прямой демократия") провалилась, оправдав все прогнозы политологов.

Соответственно три остальные партии – правящая ANO, социал-демократы и коммунисты их не поддержали.

Стоит отметить, что правоохранительные органы обвиняют Бабиша в том, что через свой сельскохозяйственный концерн "Гнездо аиста" он незаконно завладел 50 млн евро, выделенными его стране в качестве гранта Евросоюза на поддержку малого бизнеса.

Напомним, что из-за скандала вокруг пребывания сына Андрея Бабиша в оккупированном Россией Крыму члены Сената Чехии также призвали его покинуть свою должность.

Кроме того, в Праге прошел многотысячный протест, участники которого потребовали отставки премьер-министра.

В то же время мы писали, что он разочаровал своих критиков, заявив, что не собирается добровольно складывать полномочия главы правительства.
Чехия, вотум недоверия, отставка премьера, бабиш
Источник:

"Сегодня"

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