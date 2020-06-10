Нестандартное решение: послом Германии стали муж и жена одновременно

Натали Каутер и Адриан Польман имеют солидный дипломатический опыт и воспитывают троих детей

Министерство иностранных дел Германия, глава которого ранее выступил за сохранение санкций против России, решило осуществить необычный эксперимент – назначить руководителем посольства супружескую пару.

Как пишет Bild, немецкую дипмиссию в Словении в августе возглавят юристы и дипломаты с 15-летним стажем Натали Каутер и Адриан Польман. Ранее они уже разделяли должность заместителя посла Германии в Боснии и Герцеговины.

Рискнуть и попробовать такой подход супруги уговорили главу немецкого МИД Хайко Мааса, чтобы они могли совмещать профессиональную деятельность с семейной – Натали и Адриан воспитывают троих детей в возрасте от 7 до 10 лет.

Реклама

Натали Каутер и Адриан Польман. Фото: Facebook

Посольской деятельностью они будут заниматься поочередно – по восемь месяцев каждый, сменяя друг друга на посту. Так в течение следующих четырех лет.

В то же время супруги собираются жестко разграничивать время на семью и работу, то есть, если один из них заболеет, будучи послом в Любляне, его обязанности будет исполнять не супруг, а заместитель посла.

В тренде Россия и Китай будут совместно разрабатывать вакцину против COVID-19

Реклама

А на публичных мероприятиях выступать официальными представителями Германии будут и Польман, и Каутер одновременно.

Напомним, прошлым летом Германия также назначила нового посла в Украине. Им стала Анка Фельдгузен.

А вот бывший канцлер Германии Герхард Шредер грубо оскорбил украинского посла в Германии, назвав его "каким-то карликом".

Смотрите видео церемонии поминовения украинскими дипломатами памяти жертв Второй мировой войны у мемориала советским солдатам в Тиргартене в Берлине:

Реклама

Церемония в Берлине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама