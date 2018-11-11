Нетаньяху не будет проводить переговоры с Путиным в Париже по просьбе французской стороны

При этом у него состоится отдельная встреча с президентом Макроном

В Париже, где в воскресенье, 11 ноября, пройдут торжества к 100-летию конца Первой мировой войны, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху не планирует переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, французская сторона попросила политиков не проводить "сторонних встреч" в рамках запланированных мероприятий.

"Я уважаю просьбу хозяев (французов), а их просьба заключалась в том, чтобы не проводить "сторонние встречи", как они это называют", – отметил Нетаньяху.

Однако премьер-министр Израиля подчеркнул, что у него будут отдельные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, с которым они обсудят ряд важных вопросов.

"Я увижусь с десятками лидеров со всего мира, и у меня будут отдельные переговоры с президентом Макроном. Есть много важных вопросов, которые надо обсудить, но все же самое важное – присутствие там, и я, как обычно, буду с гордостью представлять Государство Израиль", - рассказал глава израильского правительства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в его планах нет встречи с Путиным в Париже. При этом он предположил, что отдельная встреча с российским лидером может пройти "на полях" саммита G20 в Аргентине.

Напомним, лидеры государств прибывают в Париж на торжества к 100-летию конца Первой мировой. В целом участие в мероприятиях примут около 80 государств. Среди приглашенных – президент Украины Петр Порошенко.