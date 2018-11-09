Невакционированным украинцам будут сложнее попасть в Польшу

Главный санинспектор Польши призывает иммигрантов, которые не делали прививку от кори на родине, сделать ее уже на территории страны

В Польше продолжают разрабатывать изменения в иммиграционное законодательство об обязательной вакцинации от кори, сообщил главный санинспектор страны Ярослав Пинкас.

"Нужно хорошо понимать, что если они не вакцинированы, то следует сделать прививку в Польше", – сказал он.

В то же время делать такие прививки бесплатными Варшава не планирует.

"Мы не можем позволить себе вакцинацию иностранцев. Мы не благотворительная организация", – заявил Пинкас.

В то же время к идее о предоставлении справок он относится скептически, потому что, по словам врача, "после введения такого требования подобную справку можно будет приобрести за несколько сотен гривен".

Главный санитарный инспектор отметил, что в Украине наблюдается большая проблема с вакцинацией из-за "дезорганизации системы здравоохранения", и призвал помогать правительству стране, и в борьбе с движениями против прививок в частности.

Напомним о вспышке кори в Польше – в Варшаве зарегистрировано 17 случаев заболевания. Власти считают что болезнь, могли завезти с востока.

Кроме того, мы писали, что с начала года в Украине заболели корью уже более 36 тысяч человек, из которых 22 тыс. — дети.