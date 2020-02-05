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Украинцу выбили глаз в Польше: подробности случившегося

5 февраля, 13:08

Потерпевший частично лишился зрения в результате драки

Фото: пресс-служба полиции Польши

Фото: пресс-служба полиции Польши

В Польше, где ранее жестоко избили двух молодых украинцев, произошло очередное нападение на гражданина Украины, в результате которого тот остался инвалидом на всю жизнь, частично лишившись зрения.

Как сообщила 4 февраля пресс-служба полиции Варшавы, инцидент произошел еще в октябре прошлого года.

На одном из рынков польской столицы на потерпевшего напал незнакомый ему прохожий – он ударил его по лицу с такой силой, что у украинца лопнуло глазное яблоко. Его госпитализировали, но восстановить глаз медики уже не смогли.

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Подробности случившегося не раскрываются, но известно, что после этого преступник скрылся.

Вскоре он был задержан полицией Варшавы. Им оказался 40-летний гражданин Армении. Ему предъявили обвинения в причинении серьезной травмы вплоть до инвалидности и поместили под стражу сроком на 3 месяца.

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Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее комитет Совета Европы опубликовал отчет, согласно которому из года в год в Польше растет уровень украинофобии, а украинцы являются одной из самых ущемляемых в стране групп нацменшинств.

Также сообщалось, что по данным Нацбанка Польши, на сегодняшний день в этой стране работают более 900 тыс. украинских заробитчан.

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Польша Варшава поляки украинофоб украинцы в Польше армянин

Источник: Сегодня

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