Украинцу выбили глаз в Польше: подробности случившегося

Фото: пресс-служба полиции Польши

В Польше, где ранее жестоко избили двух молодых украинцев, произошло очередное нападение на гражданина Украины, в результате которого тот остался инвалидом на всю жизнь, частично лишившись зрения.

Как сообщила 4 февраля пресс-служба полиции Варшавы, инцидент произошел еще в октябре прошлого года.

На одном из рынков польской столицы на потерпевшего напал незнакомый ему прохожий – он ударил его по лицу с такой силой, что у украинца лопнуло глазное яблоко. Его госпитализировали, но восстановить глаз медики уже не смогли.

Реклама

Подробности случившегося не раскрываются, но известно, что после этого преступник скрылся.

Вскоре он был задержан полицией Варшавы. Им оказался 40-летний гражданин Армении. Ему предъявили обвинения в причинении серьезной травмы вплоть до инвалидности и поместили под стражу сроком на 3 месяца.

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее комитет Совета Европы опубликовал отчет, согласно которому из года в год в Польше растет уровень украинофобии, а украинцы являются одной из самых ущемляемых в стране групп нацменшинств.

Также сообщалось, что по данным Нацбанка Польши, на сегодняшний день в этой стране работают более 900 тыс. украинских заробитчан.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама