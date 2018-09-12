Ни слова об Украине: ежегодный доклад президента Еврокомиссии насторожил евродепутатов

Сегодня, 16:01

В контексте внешнеполитического дискурса Жан-Клод Юнкер не упомянул ни Россию, ни Украину, ни программу "Восточное партнерство"

Фото: AFP
Фото: AFP

Выступая с ежегодным обращением в Европарламенте о состоянии дел в Европейском союзе, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ни разу не упомянул Украину или Россию.

В частности, он выразил желание достичь значительного прогресса в укреплении внешней политики ЕС и назвал Европу "стражем мира", который противостоит национализму, разрушающему европейский проект.

В своей речи Юнкер поднял тему общей европейской армии и предстоящих выборов в Европарламент.

"В следующие месяцы я продолжу работать денно и нощно, чтобы увидеть, как Европейский оборонный фонд заработает в полном объеме. Мы должны отстоять свои свободные и честные выборы. Именно поэтому сегодня Еврокомиссия предлагает ввести новые правила для защиты наших демократических процессов от манипуляций со стороны третьих стран или частных интересов", – добавил он.

Президент Еврокомиссии также выступил за усиление сотрудничества с Африкой и поддержал Западные Балканы.

"Мы должны демонстрировать единство в вопросе Западных Балкан иначе наши ближайшие соседи окажутся подверженными влиянию других", – заявил он.

В контексте внешнеполитического дискурса Жан-Клод Юнкер ни словом не упомянул ни о России, ни об Украине, ни о программе "Восточное партнерство", что не обошли вниманием и в Европарламенте.

В частности, помощник одного из евродепутатов Павел Вишневский отметил, что это не может не вызывать беспокойство, поскольку, обращаясь к Западу, нельзя забывать о Востоке.

Напомним, что это была последняя речь Жана-Клода Юнкера в должности президенте Еврокомиссии – его срок подходит к концу и канцлер ФРГ Ангела Меркель уже подготовила ему замену.

Также мы сообщали, что Дональд Трамп и Жан-Клод Юнкер договорились работать вместе над ликвидацией торговых барьеров.

Кроме того, Юнкер выступил за улучшение отношений России и Евросоюза.
Европарламент, Евросоюз, юнкер
Источник:

ТАСС

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