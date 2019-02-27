Нидерландская таможня перехватила три тысячи ящиков российской водки для Ким Чен Ына

Партию должны были выгрузить в Китае

Нидерландская таможня перехватила три тысячи ящиков российской водки для Ким Чен Ына 2019-02-27T00:20:02+02:00 Евросоюз Партию должны были выгрузить в Китае







Сотрудники таможни Нидерландов конфисковали десятки тысяч бутылок водки, которые, предположительно, предназначались для лидера КНДР Ким Чен Ына и северокорейского военного руководства, пишет во вторник газета The Guardian.

Европейские СМИ отмечают, что официального подтверждения того, что груз предназначался для представителей северокорейской элиты, от таможенной службы Нидерландов не поступало.

По данным издания, таможенники в порту Роттердама изъяли 90 тыс. бутылок российской водки торговой марки "Столбовая", которые были упакованы в 3 тыс. коробок. Указывается, что партию должны были выгрузить в Китае. Для этого сначала груз был доставлен в Гамбург, затем – в Роттердам, а уже оттуда планировалось отправить его в КНР.

Голландские сотрудники таможни обнаружили этот груз на принадлежащем Китаю грузовом корабле. При этом отмечается, что контейнер с крупной партией алкогольной продукции был спрятан в фюзеляже самолета, который также должны были доставить в Китай.

Фото: ad.nl

Согласно данным предварительного расследования властей Нидерландов, партию с 90 тыс. бутылок водки должны были в итоге доставить в Пхеньян.

Сотрудник таможенной службы Арно Коэй рассказал, что, "основываясь на имеющейся информации", они предположили, что этот контейнер нарушает санкции против северокорейского режима". "Мы подозревали, что эта водка будет доставлена не в Китай, а в Северную Корею", – добавил он.

Министр торговли Нидерландов Сигрид Кааг лично распорядилась конфисковать груз. Она отметила, что действия голландских таможенников были полностью оправданы.

"СБ ООН ввел санкции против Северной Кореи, и важно следить за их исполнением. Санкции, в частности, касаются импорта люксовых товаров, поэтому действия таможни по выгрузке контейнера были полностью оправданы", – сказала Кааг.

Газета Daily Mail в свою очередь отмечает, что таможенники обратили внимание на судно из-за "подозрительной активности по маршруту следования". В сообщении издания также говорится, что перед тем, как сделать остановку в Роттердаме, судно забрало груз в Гамбурге. Между тем, отмечается, что "сам контейнер с алкоголем изначально поступил из России".

В отношении КНДР действует ряд санкций, которые были введены СБ ООН. В частности, ограничительные меры запрещают экспорт в Северную Корею предметов роскоши.

Напомним, что на данный момент и Дональд Трамп, и Ким Чен Ын уже находятся в Ханое, где завершаются последние приготовления к их встрече.

Как мы уже писали, второй американско-северокорейский саммит пройдет в таком же формате, как и первый: лидеры проведут встречу тет-а-тет, пообедают и примут участие во встречах их делегаций в расширенном формате.

В свою очередь, американский президент уже выразил оптимизм в плане усилий США по ликвидации угрозы, связанной с ядерными арсеналами Пхеньяна.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Нидерландская таможня перехватила три тысячи ящиков российской водки для Ким Чен Ына". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.