Нидерландский истребитель F-16 подбил сам себя

Осколки боеприпаса попали в двигатель самолета

Фото: Twitter/NL Nieuws.

Нидерландский истребитель F-16 подбил сам себя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/94d/ece/5ca94decea62d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/94d/ece/5ca94decea62d.jpg 2019-04-07T04:05:00+03:00 Евросоюз Осколки боеприпаса попали в двигатель самолета

Истребитель F-16 ВВС Нидерландов, поврежденный разорвавшимся снарядом после учений, по предварительным данным, подбил сам себя.

Об этом сообщает NOS.

Отмечается, что еще в январе два F-16 практиковали боевую стрельбу из пушек по цели на полигоне Влиорса. В какой-то момент один снаряд разорвался и повредил обшивку истребителя. Также осколки боеприпаса попали в двигатель самолета. Пилот сумел посадить поврежденный F-16.

В настоящее время продолжается расследование и проводятся практические испытания.

Ранее американские военные сняли на видео полет истребителей из состава палубной авиации Военно-морских сил США. Так, самолеты F/A-18 Hornets и Super Hornets показали, как взлетают с авианосца Enterprise (CVN 65) и садятся на него. Также пилот пролетает над водой на небольшой высоте, устраивает маневры на высокой скорости, осуществляет крены (наклоны) и на высоко скорости проносится над авианосцем.

Также мы показывали видео, как новейшие истребители США произвели дозаправку над морем. F-35B Lightning II дозаправились над Восточно-Китайским морем от танкера KC-130J

А самолеты авиационно-пилотажной группы индийских ВВС "Сурья Киран" столкнулись во время выполнения фигур высшего пилотажа над авиабазой Йехаланка в городе Бенгалуру, после чего и потерпели крушение.

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