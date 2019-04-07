Нидерландский истребитель F-16 подбил сам себя
Осколки боеприпаса попали в двигатель самолета
Истребитель F-16 ВВС Нидерландов, поврежденный разорвавшимся снарядом после учений, по предварительным данным, подбил сам себя.
Об этом сообщает NOS.
Отмечается, что еще в январе два F-16 практиковали боевую стрельбу из пушек по цели на полигоне Влиорса. В какой-то момент один снаряд разорвался и повредил обшивку истребителя. Также осколки боеприпаса попали в двигатель самолета. Пилот сумел посадить поврежденный F-16.
В настоящее время продолжается расследование и проводятся практические испытания.
Ранее американские военные сняли на видео полет истребителей из состава палубной авиации Военно-морских сил США. Так, самолеты F/A-18 Hornets и Super Hornets показали, как взлетают с авианосца Enterprise (CVN 65) и садятся на него. Также пилот пролетает над водой на небольшой высоте, устраивает маневры на высокой скорости, осуществляет крены (наклоны) и на высоко скорости проносится над авианосцем.
Также мы показывали видео, как новейшие истребители США произвели дозаправку над морем. F-35B Lightning II дозаправились над Восточно-Китайским морем от танкера KC-130J
А самолеты авиационно-пилотажной группы индийских ВВС "Сурья Киран" столкнулись во время выполнения фигур высшего пилотажа над авиабазой Йехаланка в городе Бенгалуру, после чего и потерпели крушение.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Нидерландский истребитель F-16 подбил сам себя". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"